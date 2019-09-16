 إسرائيل.. بدء التحقيق مع نتانياهو في قضايا ″فساد واحتيال″ | أخبار | DW | 02.10.2019

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أخبار

إسرائيل.. بدء التحقيق مع نتانياهو في قضايا "فساد واحتيال"

يقضي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يوماً صعباً قد يؤثر على مسيرته السياسية، إذ تنعقد اليوم الأربعاء جلسة منتظرة حول قضايا فساد، فيما لم تتقدم المحادثات مع خصمه بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة.

Polen Benjamin Netanjahu in Warschau (picture-alliance/NurPhoto/M. Wlodarczyk)

بنيامين نتانياهو

بدأت جلسات الاستماع التمهيدية لقضية بنيامين نتانياهو أمام النائب العام أفيخاي ماندلبليت، اليوم (الأربعاء 02 أكتوبر/تشرين الأول 2019). وستستمر الجلسات أربعة أيام، وسيقرّر بعدها النائب العام إذا ما كان سيوجه تهم "الفساد" و"الاحتيال" و"إساءة الائتمان" في ثلاث قضايا لرئيس الوزراء الذي قضى أطول مدة في منصبه طوال تاريخ إسرائيل.

وطلب نتانياهو أن تُبث الجلسة مباشرة "ليتمكن الجمهور من سماع كل شيء"، مؤكدا أنه "ليس لديه ما يخفيه"، لكن النائب العام رفض الطلب، معتبراً أن الجلسة تهدف إلى "إقناع الهيئات القضائية" وليس إلى "إقناع الجمهور".  وفيما لم يحضر نتانياهو إلى الجلسة، حضر محاموه.

وستستمر مداولات المدعي العام لأسابيع، فيما قال رام كاسبي، من هيئة دفاع نتنياهو، للصحفيين، إن هناك أساساً متيناً لتغيير مسار المحاكمة، بناءً على المواد والحجج التي سيقدمونها، معرباً عن ثقته في وصول الادعاء العام لقرار "بطريقة مهنية".

وتتعلق القضية الأولى التي تسمى "الملف 1000"، بأنواع فاخرة من السيجار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات. ويريد المحققون أن يعرفوا ما إذا كان نتانياهو وأفراد من عائلته تلقوا هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من عدة أثرياء بينهم المنتج الاسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان والملياردير الاسترالي جيمس باكر، مقابل حصولهم امتيازات مالية شخصية.

وكان نتنياهو قد حاول تقديم قانون ضريبي كان سيعود بالفائدة على ميلتشان بملايين الدولارات لكن وزير المالية آنذاك اعترض على هذا القانون.

مختارات

أدانت محكمة إسرائيلية سارة، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإساءة استغلال أموال الدولة، بدفع مبالغ قيمة وجبات طعام من ميزانية الدولة، وحكم عليها بدفع غرامة وتعويض للحكومة الإسرائيلية ، وفق صفقة اعترفت فيها بالذنب. (16.06.2019)

بعد تفوق حزب غانتس على حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنييامن نتنياهو بفارق ضئيل يبدو أن جموداً سياسياً يخيم على الحياة السياسة في الدولة العبرية. فهل المخرج هو تشكيل حكومة وحدة وطنية كما دعا نتنياهو؟ (19.09.2019)

وتخص القضية الثانية عالم الصحافة، وتسمى "الملف 2000"، وفيها يقول المحققون إن نتانياهو حاول التوصل الى اتفاق مع الناشر أرنون موزيس مالك صحيفة "يديعوت احرونوت"، أكثر الصحف انتشارا في إسرائيل، للحصول على تغطية ايجابية له.

أما القضية الثالثة، وتسمى "الملف 4000"، فالمحققون يشتبهون أن نتانياهو أمّن امتيازات حكومية درّت ملايين الدولارات على شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع "والا"، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في هذا الموقع.

ويؤكد نتانياهو براءته ويُدين ما يعتبره "حملة شعواء" ضده، ويقول إنه لم يقبل سوى هدايا من أصدقاء بدون مقابل.

وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، قد كلّف نتانياهو، قبل أيام، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعد إعادة الانتخابات للمرة الثانية. لكن نتانياهو يواجه صعوبات كبيرة في تشكيل الأغلبية بسبب نتائج الانتخابات المتقاربة جداً مع منافسه بيني غانتس، ما يعيد مخاوف إعادة الانتخابات للمرة الثالثة إلى الواجهة.

وكان اجتماع مقرّر بين مفاوضي حزب الليكود اليميني الذي يقوده نتانياهو وتحالف "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس، لإجراء مشاورات من أجل تشكيل حكومة وحدة، على أن يلي هذه المحادثات اجتماع بين غانتس ونتانياهو، قبل أن يعلن تحالف "أزرق أبيض" إلغاء الاجتماعين، بمبرّر أن الشروط غير متوفرة، وهو ما ردّ عليه حزب الليكود بوجود أطراف داخل هذا التحالف ترفض تناوب نتانياهو وغانتس على رئاسة حكومة وحدة وطنية.

إ.ع/ ح. ز( أ ف ب)

  • Israel Wahlen Arabische Liste (Reuters/A. Awad)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    وجوه القائمة العربية المشتركة

    حصلت القائمة العربية المشتركة على 13 مقعداً في انتخابات الكنيست الإسرائيلي عام 2019، مما يجعلها ثالث أقوى حزب إسرائيلي، وعكفت على ما أسمته بـ"إسقاط" نتنياهو من خلال دعم رئيس الأركان السابق للجيش بيني غاتنس لتشكيل حكومة ائتلاف إسرائيلية. رشحت القائمة 16 عضواً من أبرزهم، أيمن عودة، وأحمد الطيبي، ومنصور عباس، وعايدة توما، ويوسف العطاونة.

  • Israel - Ex-Gerneralstabchef Benny Gantz (Reuters/N. Elias)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    جدل بشأن دعم غانتس

    اثارت خطوة القائمة لدعم غانتس آراء الأوساط العربية في إسرائيل، بين الرافض والمؤيد، إذ أكدت عضو الكنيست العربي حنين الزعبي نبذها هذه الخطوة، فيما أصدر التجمع الوطني الديموقراطي بياناً أجمعوا فيه على رفض التوصية على غانتس.

  • Arabische Liste empfiehlt Gantz als Israels Premier | Aiman Odeh (Reuters/M. Kahana)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    تأسيس القائمة العربية المشتركة

    تشكلت القائمة العربية المشتركة في 23 يناير/ كانون الثاني عام 2015، وتضم أربعة أحزاب: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (التحالف العربي- اليهودي، وجهات يسارية أخرى) والقائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية الشق الجنوبي) والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير بقيادة النائب أحمد الطيبي.

  • Avigdor Lieberman - Yisrael Beitenu Partei (Reuters/O. Ben)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    رداً على ليبرمان

    نشأت القائمة العربية المشتركة رداً على رفع نسبة الحسم داخل الكنيست الإسرائيلي من 2% إلى 3.25%، وهي الحد الأدنى من نسبة الأصوات التي تضمن دخول الحزب إلى الكنيست، وذلك بناء على تعديل قانوني بادر إليه النائب اليميني أفيغدور ليبرمان، للحد من المشاركة العربية في الكنيست.

  • Arabische Liste empfiehlt Gantz als Israels Premier | Reuven Rivlin und Aiman Odeh (Reuters/M. Kahana)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    البرنامج السياسي

    يتمحور برنامج القائمة السياسي حول استئناف العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين، وتحسين أوضاع المجتمع العربي في إسرائيل، ومحاربة الجريمة فيه، وتخصيص ميزانيات أكبر للسلطات المحلية العربية، وزيادة عدد تصاريح البناء في البلدات العربية.قيادة القائمة في لقاء مع الرئيس الإسرائيلي ريفلين.

  • Symbolbild: Präsidentschaftswahlen in Israel 2019 (Getty Images/A. Levy)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    ارتفاع عدد الناخبين العرب

    يشكل العرب في إسرائيل ما نسبته 21% من السكان، وبلغت نسبة مشاركتهم خلال انتخابات الكنيست الأخيرة 59%، بارتفاع 10% عن انتخابات أبريل/نيسان، ودعم 81% منهم القائمة المشتركة، بحصولها على 433 ألف صوتاً، في حين صوّت 18% منهم لأحزاب أخرى.

  • Azmi Bishara (dpa)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    المشاركة العربية التاريخية

    ضم الكنيست تاريخياً 77 عضواً من العرب، أبرزهم الشاعر توفيق زياد، والأديب إيميل حبيبي، والمفكر عزمي بشارة. وكانت أول تجربة عربية في الكنيست لعبد العزيز الزعبي. فهل ستصبح القائمة العربية المشتركة أكثر تأثيراً في المشهد السياسي الإسرائيلي حالياً؟


مختارات

بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

حصلت القائمة العربية المشتركة على 13 مقعداً في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، وتواجه انتقادات لدعمها وزير أركان الجيش الإسرائيلي غانتس. فما هي القائمة العربية؟ وكيف تشكلت؟ وكيف تساهم في السياسية الإسرائيلية؟ (23.09.2019)  

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