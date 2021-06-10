 إسرائيل: الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة | DW الأخبار | DW | 28.10.2021

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إسرائيل: الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة

تعتزم إسرائيل بناء حوالي 3000 منزل للمستوطنين في الضفة الغربية، في تحد لأعنف انتقاد توجهه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لهذه المشروعات حتى الآن.

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An Israeli settler stands at the outpost of Eviatar near the northern West Bank town of Nablus, Wednesday, June 30, 2021. Israel has reached a compromise with Jewish settlers who rapidly established an unauthorized outpost in the occupied West Bank last month, officials and the settlers said Wednesday. Hebrew reads: My country will not be divided.(AP Photo/Sebastian Scheiner)

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