إسرائيل: الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة

وزير: حكومة إسرائيل لن تبني مستوطنات جديدة في الضفة الغربية

خلاله زيارته ألمانيا، أعلن وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز أن حكومة بلاده قررت ترك الوضع الراهن على الأرض، "من دون بناء مستوطنات جديدة، وبدون إقامة نقاط استيطانية أمامية جديدة".