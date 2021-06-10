إسرائيل: الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة

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تعتزم إسرائيل بناء حوالي 3000 منزل للمستوطنين في الضفة الغربية، في تحد لأعنف انتقاد توجهه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لهذه المشروعات حتى الآن.
خلاله زيارته ألمانيا، أعلن وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز أن حكومة بلاده قررت ترك الوضع الراهن على الأرض، "من دون بناء مستوطنات جديدة، وبدون إقامة نقاط استيطانية أمامية جديدة".
انتقدت الأمم المتحدة قرار إسرائيل تصنيف منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها "منظمات إرهابية"، وتقول إسرائيل إن هذه المنظمات تشكل غطاءً لتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وأثار القرار جدلا قي الأوساط الإسرائيلية.
بدأت إسرائيل التحرك لتنفيذ خطط لبناء حوالي 3000 منزل للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة، وهي خطط قوبلت بانتقادات شديدة من حليفتها الولايات المتحدة، التي اعتبرتها "ضارة باحتمالات حل الدولتين".
اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية إسرائيل بـ"تخريب أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة"، مشيرة إلى أن "إسرائيل قفزت على حل الدولتين وتحاول استبداله باتفاقيات تطبيع مع عدد من دول المنطقة".
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