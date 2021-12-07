إسرائيل: التطعيم ضد الموجة الرابعة من كوفيد

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تظهر دراسات من إسرائيل أن التطعيم الثالث وسيلة فعالة لاحتواء الإصابة بكورونا، وعلى الرغم من ارتفاع معدل التطعيم في البلاد، إلّا أن معدل الإصابة ارتفع مرة أخرى في الصيف الماضي، مما دفع الحكومة إلى القيام بحملة تطعيم واسعة النطاق.
يتساءل الكثيرون اليوم عن طبيعة الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لكوفيد 19. هناك من تلقى جرعة واحدة من جونسون آند جونسون وآخرون تلقوا لقاحات مختلفة من جرعتين. فكيف يمكن اختيار الجرعة الثالثة المعززة؟
ستبدأ ألمانيا حملة تلقيح واسعة للأطفال ضد كورونا في وقت تشهد فيه عدد من مدن البلاد احتجاجات ضد إجراءات الحكومة ضد تفشي الجائحة، فيما سجلت البلاد انخفاضا طفيفا في المعدل الأسبوعي لإصابات الفيروس الجديدة.
كشف مسؤولون ووثائق من تحالف جافي الذي يدير برنامجا عالميا لتوزيع لقاحات كورونا، أن عشرات الملايين من اللاجئين والنازحين ربما يُحرمون من اللقاحات، بسبب خشية شركات تصنيع من تعرضها لمخاطر قانونية من آثار جانبية ضارة.
أعلنت الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية أن معظم الإصابات بالمتحوّرة أوميكرون من فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي تبدو "طفيفة"، مؤكدة أن الجرعة المعززة "آمنة وفعالة" بعد ثلاثة أشهر على الجرعة الأخيرة.
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