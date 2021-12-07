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إسرائيل: التطعيم ضد الموجة الرابعة من كوفيد

تظهر دراسات من إسرائيل أن التطعيم الثالث وسيلة فعالة لاحتواء الإصابة بكورونا، وعلى الرغم من ارتفاع معدل التطعيم في البلاد، إلّا أن معدل الإصابة ارتفع مرة أخرى في الصيف الماضي، مما دفع الحكومة إلى القيام بحملة تطعيم واسعة النطاق.