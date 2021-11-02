إسرائيل: التدريب على مهمة المريخ

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قام ستة رواد فضاء بتجربة محاكاة الحياة على كوكب المريخ من خلال مهمة في صحراء النقب جنوب إسرائيل. أجرى الفريق الدولي البحث في محيط طبيعي غريب، يشبه جيولوجياً طبيعة المريخ كثيرا.
هل يمكن الحديث عن ممارسة الجنس في الفضاء مع الاستعداد لتسيير رحلات سياحية فضائية؟ فعلى الرغم من أن الحديث عن الجنس في الفضاء ظل من المحرمات، إلا أننا سنوضح في التقرير المعلومات المتاحة حاليا بهذا الخصوص.
نجحت الإمارات في وضع مسبار "الأمل" الإماراتي في مدار كوكب المريخ بعد رحلة استغرقت سبعة أشهر، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر. وبرنامج المريخ جزء من جهود الإمارات لتطوير قدراتها وتقليل اعتمادها على النفط.
بعد انطلاقها في رحلة عبر الفضاء قطعت خلالها 472 مليون كيلومتر، كشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا أخيرا عن أول تسجيل صوتي من نوعه للمروحية "إنجينويتي" من على سطح كوكب المريخ. فما أهمية هذا التسجيل الصوتي؟
اشترى المئات تذاكر لهم وبدأوا التدريبات على الرحلة الحلم: تمضية دقائق أو أيام قليلة خارج نطاق الجاذبية في الفضاء. هؤلاء الركاب، وهم مبتدئون بالكامل، يحضرون للمشاركة في إحدى المهمات الفضائية الخاصة الكثيرة التي يُحضر لها.
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