 إسرائيل: التدريب على مهمة المريخ | مراسلون حول العالم | DW | 12.11.2021

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مراسلون حول العالم

إسرائيل: التدريب على مهمة المريخ

قام ستة رواد فضاء بتجربة محاكاة الحياة على كوكب المريخ من خلال مهمة في صحراء النقب جنوب إسرائيل. أجرى الفريق الدولي البحث في محيط طبيعي غريب، يشبه جيولوجياً طبيعة المريخ كثيرا.

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