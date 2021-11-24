 إسرائيل- التحقيق في مدى استخدام الشرطة برنامج ″بيغاسوس″ للتجسس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.01.2022

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إسرائيل- التحقيق في مدى استخدام الشرطة برنامج "بيغاسوس" للتجسس

بعد تقارير صحفية عن استخدام الشرطة الإسرائيلية للبرنامج المثير للجدل "بيغاسوس" في التجسس على مواطنين، فتح القضاء الإسرائيلي تحقيقا في صحة الاتهامات، فيما أكد جهاز الشرطة أنه لم يجد ما يدعم تلك المزاعم.

شعار شركة إن إس أو الإسرائيلية التي تنتج برنامج طبيغاسوس

برنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي تنتجه شركة "إن إس أو" الإسرائيلية أثار مؤخرا الكثير من الجدل على إثر فصيحة تجسس في دول عدة

أعلن القضاء الإسرائيلي مساء الخميس (20 يناير/كانون الثاني 2022) فتح تحقيق في استخدام الشرطة  برنامج التجسّس "بيغاسوس" ، بعد ورود معلومات بهذا الإطار في الصحافة المحلّية.

وطالب المدّعي العام أفيخاي ماندلبليت في رسالة بعثها إلى قائد الشرطة كوبي شبتاي، بالحصول على كلّ أوامر عمليّات التنصّت والتجسّس المعلوماتي التي نُفّذت في عامي 2020 و2021، من أجل "التحقّق من الادّعاءات المنشورة في وسائل الإعلام".

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في إطار مراجعة سياستها لتصدير التقنيات الإلكترونية، وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن عن آليات جديدة تلتزم بها الدول المهتمة ببرامج التسلل الإلكتروني، تشمل قائمة محددة من الجرائم. تدابير جديدة تأتي بعد فضيحة بيغاسوس.

تُطرح عدة أسئلة حول درجة الأمان في الهواتف التي يستخدمها الرؤساء وأعضاء الحكومات والشخصيات الحاكمة، وإمكانية تعرضها لاختراق من أنظمة أخرى، خصوصا مع تواتر أخبار التجسس عبر العالم. ولعل أسطع مثال هو الرئيس ماكرون.

ما يزال دوي فضيحة التجسس على هواتف أكثر من 50 ألف صحفي وسياسي وناشط حقوقي من مختلف دول العالم يتردد في كل القارات. فيما يلي نظرة على آخر مستجدات الفضيحة وأبرز الدول التي تم التجسس على هواتف فيها.

وذكرت صحيفة "كلكاليست" الاقتصاديّة العبريّة الخميس أنّ الشرطة الإسرائيليّة استخدمت برنامج "بيغاسوس" للتجسّس على إسرائيليّ تعتبر أنّه يشكّل تهديدا محتملا، وذلك لجمع عناصر يمكن استخدامها كوسيلة ضغط في أيّ تحقيقات مستقبليّة. 

وأفادت الصحيفة التي لم تكشف مصادرها، بأنّ وحدة الشرطة المتخصّصة قد استخدمت "بيغاسوس" لمراقبة ناشط كانت تخشى أن يرتكب "مخالفات تتعلّق بالنظام العام" وتعتبر أنّه يمثّل "خطرا على الديموقراطيّة".

وردّ قائد الشرطة الإسرائيليّة على ما نشرته الصحيفة، مؤكدا أنّ "الشرطة لم تجد أيّ عنصر يدعم هذه المعلومات". وقال مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي في بيان إنّ "الشرطة الإسرائيليّة تُحارب الجريمة بكلّ الوسائل القانونيّة المتاحة لها"، مشيرا إلى أنّه طلب من ماندلبليت "التحقّق من أنّ كلّ عمليّات التنصّت تمّت وفق القانون".

وتحظى قوات الأمن الإسرائيلية بموافقة قضائية على نطاق واسع للمراقبة داخل إسرائيل.

وكانت وزارة العدل تعهّدت الأربعاء إجراء تحقيق معمّق في مزاعم "كلكاليست" بشأن استخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسّس على مواطنين إسرائيليين، بمن فيهم أشخاص قادوا احتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو.

ومنذ الكشف العام الماضي عن استخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي  يخترق الهواتف الذكية ، وهو من إنتاج شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، على وسائل إعلام وصحافيين وسياسيين ومعارضين في جميع أنحاء العالم، يتواصل الجدل حوله.

وبمجرد تنزيله على هاتف جوال، يتيح "بيغاسوس" التجسّس على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور على الهاتف وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

 ووجدت "إن إس أو" نفسها في  صلب فضيحة تجسّس عالمية  بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة اعتباراً من 18 تمّوز/يوليو كشف أنّ برنامج "بيغاسوس" سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافياً و600 شخصيّة سياسيّة و85 ناشطاً حقوقياً و65 صاحب شركة في دول عدّة.

ثم توالت التقارير عن استخدام البرنامج للتجسس في دول عدة.

وفتحت وزارة الدفاع الإسرائيلية التي يجب أن توافق على جميع صادرات منتجات صناعة الدفاع الإسرائيلية،  تحقيقا في مبيعات بيغاسوس في الخارج. 

ع.ج.م/و.ب (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 19:17

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