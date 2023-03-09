 إسرائيل: الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي تدخل أسبوعها العاشر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.03.2023

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إسرائيل: الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي تدخل أسبوعها العاشر

تتواصل المظاهرات الحاشدة في إسرائيل احتجاجا على مشروع لإصلاح النظام القضائي تحاول حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية إقراره. ويستعد الائتلاف الحاكم لتسريع العملية التشريعية اعتباراً من الأحد.

متظاهرون يلوحون بالأعلام خلال احتجاج على خطط نتنياهو الجديدة لإصلاح النظام القضائي

من شأن هذا الإصلاح أن يحد بشكل كبير من إمكانية قيام المحكمة العليا بإبطال القوانين ويعطي التحالف الحاكم سلطة تعيين القضاة.

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين مساء السبت (11 مارس/ آذار 2023) للأسبوع العاشر على التوالي، احتجاجاً على مشروع لإصلاح النظام القضائي تحاول الحكومة إقراره.

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ويستعد الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب اليمين واليمين المتطرف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتسريع العملية التشريعية اعتباراً من الأحد، أول أيام الأسبوع في إسرائيل، للدفع بمشروع الإصلاح الذي يعتبره منتقدوه غير ديموقراطي.

كما كانت الحال في أيام السبت السابقة، جرى التجمع الرئيسي في وسط تل أبيب بمشاركة أكثر من 100 ألف شخص وفق تقديرات وسائل الإعلام. ونظمت أيضاً تظاهرات أخرى في المدن الرئيسية.

ووفق تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، بلغت أعداد المتظاهرين السبت مستويات غير مسبوقة في مدينتي حيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب) حيث تظاهر 50 ألفا و10 آلاف شخص على التوالي، وهي أرقام مهمة في بلد يناهز عدد سكانه تسعة ملايين نسمة.

ولا تقدم الشرطة الإسرائيلية تقديرات لأعداد المتظاهرين.

في هذه الأثناء، حدد رئيس لجنة القوانين في الكنيست (البرلمان) سيمشا روثمان جلسات يومية حول مشروع قانون الإصلاح القضائي من الأحد إلى الأربعاء.

ويبدو القرار رفضاً ضمنياً لدعوات إبطاء أو تعليق النظر في المشروع في الكنيست للسماح بمفاوضات تسوية، واختيار الالتزام الصارم بالجدول الزمني الذي أعلنه مع وزير العدل ياريف ليفين.

وينص الجدول الزمني على تبني العناصر الرئيسية للإصلاح قبل نهاية الدورة الشتوية للكنيست في الثاني من نيسان/أبريل.

من شأن هذا الإصلاح أن يحد بشكل كبير من إمكانية قيام المحكمة العليا بإبطال القوانين ويعطي التحالف الحاكم سلطة تعيين القضاة.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد دعا مساء الخميس إلى وقف عملية إقرار مشروع قانون الإصلاح القضائي، واصفاً إياه بأنه "تهديد لأسس الديموقراطية".

ع.ح./أ.ح (أ ف ب، رويترز)

الاحتجاجات على تعديل النظام القضائي تتصاعد في كافة أنحاء إسرائيل

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