إسرائيل- الائتلاف الحاكم يعلن حل الكنيست ويدعو لانتخابات مبكرة

قال المتحدث باسم الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم في إسرائيل بعد اجتماع لأعضاء الائتلاف الحاكم (الأثنين 24 كانون الثاني/ ديسمبر 2018) "قرر زعماء الائتلاف بالإجماع حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة مطلع أبريل".

من جانبه، أعلن المتحدث باسم حزب الليكود أنّ قادة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي وافقوا على إجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة في نيسان/أبريل القادم.

وقال رئيس الائتلاف الحكومي في بيان وزعه حزب الليكود (الاثنين 24 كانون الثاني/ ديسمبر 2018) إنّ "قادة أحزاب الائتلاف الحكومي قرروا حل الكنيست وتقديم الانتخابات إلى بداية نيسان/ أبريل 2019". وأيّد متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تويتر إن إسرائيل ستجري انتخابات عامة في أبريل نيسان.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في أعقاب الاعلان عن حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة إنه يسعى إلى تشكيل تحالف يميني مماثل للائتلاف الحالي، معربا عن أمله أن يكون الائتلاف الحالي لحكومته هو "النواة للتحالف المقبل"

يأتي القرار بعد أزمة مع الأحزاب الدينية التي ترفض مشروع قانون رئيسي متعلق باليهود المتدينين المتطرفين الذين يرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي إسوة بالعلمانيين.

كما تسببت استقالة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان الشهر الماضي بأزمة حكومية. وبعد انسحاب ليبرمان مع حزبه "إسرائيل بيتنا" باتت غالبية ائتلاف نتانياهو تقتصر على مقعد واحد في الكنيست الذي يضم 120 مقعداً.

وجاءت توصية مدعي عام الدولة شاي نيتسان قبل أربعة أيام إلى الادعاء العام بتوجيه الاتهام رسمياً بالفساد إلى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو دون إعطاء تفاصيل لتعزز مشكلات رئيس الحكومة.

م.م/ ع.ج م (ف ب، د ب ا، رويترز)