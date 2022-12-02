إسرائيل.. إلى أين وصلت جهود نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة؟

هل ينقذ متدينون يهود وإسلاميون نتانياهو وتشكيله حكومة جديدة؟

أربع انتخابات تشريعية خلال عامين ولا استقرار سياسي في إسرائيل، فلا اليمين ولا اليسار حصل على الأغلبية. فما هي آفاق تشكيل حكومة جديدة؟ وهل تنقذ الحركة الإسلامية بنيامين نتانياهو وتساعده على تشكيل حكومة جديدة؟