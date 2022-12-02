 إسرائيل.. إلى أين وصلت جهود نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة؟ | مسائية DW | DW | 07.12.2022

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مسائية DW

إسرائيل.. إلى أين وصلت جهود نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة؟

بعد توصله لاتفاق مع حزب التوراة اليهودي المتحد، نتنياهو في حاجة إلى حزب إضافي آخر لضمان أغلبية برلمانية لحكومته المقبلة. ما الخيارات المطروحة أمامه؟

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قُتل ثلاثة إسرائيليين وأصيب آخرون بجروح في هجوم نفذه فلسطيني طعنا ودهسا بسيارة قبل أن يقتله عناصر الأمن في منطقة صناعية بالقرب من مستوطنة إسرائيلية، وفق ما ذكرت مصادر اسرائيلية وفلسطينية.

(210613) -- JERUSALEM, June 13, 2021 (Xinhua) -- Israel's new Prime Minister Naftali Bennett (R) and Yair Lapid, Israel's alternate prime minister and foreign minister, attend the first cabinet meeting of the new coalition government in Jerusalem, on June 13, 2021. Naftali Bennett, leader of the right-wing Yamina (United Right) party, was sworn in as new Israeli prime minister on Sunday night, sending Benjamin Netanyahu to the opposition after a record 12-year rule. This came after the new coalition government, headed by Bennett and Yair Lapid, leader of the centrist Yesh Atid (Future) party, was approved by the parliament, or Knesset, in a vote of confidence. (JINI via Xinhua)

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في خطوة يرى فيها مراقبون محاولة لمنع بنيامين نتنياهو من العودة للحكم، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد على تقديم مشروع لحل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة. وسيتولى لابيد رئاسة حكومة انتقالية.

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هل ينقذ متدينون يهود وإسلاميون نتانياهو وتشكيله حكومة جديدة؟ 02.04.2021

أربع انتخابات تشريعية خلال عامين ولا استقرار سياسي في إسرائيل، فلا اليمين ولا اليسار حصل على الأغلبية. فما هي آفاق تشكيل حكومة جديدة؟ وهل تنقذ الحركة الإسلامية بنيامين نتانياهو وتساعده على تشكيل حكومة جديدة؟