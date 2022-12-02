إسرائيل.. إلى أين وصلت جهود نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة؟

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بعد توصله لاتفاق مع حزب التوراة اليهودي المتحد، نتنياهو في حاجة إلى حزب إضافي آخر لضمان أغلبية برلمانية لحكومته المقبلة. ما الخيارات المطروحة أمامه؟
قُتل ثلاثة إسرائيليين وأصيب آخرون بجروح في هجوم نفذه فلسطيني طعنا ودهسا بسيارة قبل أن يقتله عناصر الأمن في منطقة صناعية بالقرب من مستوطنة إسرائيلية، وفق ما ذكرت مصادر اسرائيلية وفلسطينية.
في خطوة يرى فيها مراقبون محاولة لمنع بنيامين نتنياهو من العودة للحكم، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد على تقديم مشروع لحل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة. وسيتولى لابيد رئاسة حكومة انتقالية.
تمكن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، من تشكيل ائتلاف حاكم جديد وأبلغ الرئيس الإسرائيلي بذلك. ومع أداء هذه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية ستنتهي حقبة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.
أربع انتخابات تشريعية خلال عامين ولا استقرار سياسي في إسرائيل، فلا اليمين ولا اليسار حصل على الأغلبية. فما هي آفاق تشكيل حكومة جديدة؟ وهل تنقذ الحركة الإسلامية بنيامين نتانياهو وتساعده على تشكيل حكومة جديدة؟
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