 إسرائيل: إطلاق صاروخين من قطاع غزة على منطقة تل أبيب | أخبار | DW | 14.03.2019

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أخبار

إسرائيل: إطلاق صاروخين من قطاع غزة على منطقة تل أبيب

في تطور قد تكون له تبعات خطيرة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة على منطقة تل أبيب دون وقوع ضحايا. إسرائيل حملت حركة حماس المسؤولية عن الصاروخين لأنها "المنظمة الرئيسية في قطاع غزة"، لكن الأخيرة نفت.

Palästina Raketenangriff auf Israel (Getty Images/AFP/M. Kahana)

صورة من الأرشيف

أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان أن صاروخين أطلقا مساء الخميس (14 آذار/ مارس 2019) من قطاع غزة على منطقة تل أبيب، نافيا سقوط ضحايا أو وقوع أضرار. وقبيل إعلان الجيش على تويتر، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومحيطها.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه لا يعرف من أطلق الصاروخين لكنه حمل حركة حماس المسؤولية. وقال كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين لراديو إسرائيل "لا نزال نتحقق من الجماعة التي أطلقت (الصاروخين). نحن لا نعرف من نفذ ذلك". وأضاف "حماس هي المنظمة الرئيسية في القطاع. هي مسؤولة عما يحدث داخل القطاع وما ينطلق منه".

من جانبها نفت حركة حماس المهيمنة على قطاع غزة اليوم الخميس مسؤوليتها عن إطلاق صاروخين على إسرائيل، قائلة إن الهجوم وقع بينما كانت تعقد محادثات بشأن هدنة مع وسطاء مصريين.

كما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيلي" الإخباري في تغريدة أنها المرة الأولى التي تسقط فيها صواريخ على تل أبيب منذ حرب عام 2014. وأشار الموقع إلى أنه ليس من الواضح ما إذا تم تفعيل منظومة القبة الحديدية.

بيد أن وزارة الخارجية نشرت شريطا مصورا قالت إنه يظهر منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ تدمر أحد الصاروخين "فوق منطقة تل أبيب". وأظهر الشريط أيضا صاروخين يحلقان في الأجواء فوق مبان عالية مع سماع صفارات الإنذار.

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وقال رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي لقناة تلفزيونية عامة "يبدو أن أحد الصواريخ سقط في البحر وسقط الآخر في مكان ما، ولكن ليس في تل أبيب".

وتبعد مدينة تل أبيب 70 كلم شمال قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. وفي تشرين الأول/أكتوبر سقط صاروخ أطلق من غزة في البحر قرب تل أبيب فيما سقط آخر في مدينة بئر السبع الأكثر قربا من غزة والواقعة جنوب إسرائيل.

وردا على ذلك، استهدفت إسرائيل عشرين موقعا في غزة ما أسفر عن مقتل فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية. وأغلقت الدولة العبرية أيضا معابرها مع غزة ما زاد من عزلة القطاع المحاصر أصلا.

أ.ح/ع.خ (أ ف ب، رويترز)

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    الكاتب: ريم نجمي


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