إسرائيل: أوميكرون يزيد الضغط على المستشفيات

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بالإضافة إلى الدنمارك قررت إسرائيل أيضا تخفيف قيود كورونا. في المستقبل سيسمح من جديد للأشخاص غير المطعمين بزيارة المطاعم ودور السينما والفنادق. ولكن لا يزال من الممكن الشعور بآثار الموجة الخامسة بوضوح في المستشفيات.
أفادت بيانات واردة من إسرائيل بتدني فائدة إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورنا في توفير حماية من العدوى بالمتحور أوميكرون. ومع ذلك تشير الدراسة إلى أن الجرعة الرابعة قد تكون مفيدة لكبار السن وللفئات ضعيفة المناعة.
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن خطوات واسعة لتخفيف قيود مكافحة كورونا، مشيرا إلى أن بلاده تجاوزت موجة أوميكرون بصورة أفضل مقارنة بدول مجاورة، لكنه حذر من أن الجائحة لم تنته بعد، وطالب بالحذر رغم كل التفاؤل.
الحزام الناري يظهر على شكل نطاق أو حزام من الطفح الجلدي على الأغلب حول أحد جانبي الخصر، وهو من الأمراض التي قيل إنها ظهرت لدى أشخاص بعد تلقيهم التطعيم ضد كورونا. فهل هذا صحيح؟
غرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنه أصيب وزوجته بفيروس كورونا المستجد. وقال أردوغان أن لديه أعراضا خفيفة، وأنه سيواصل أداء مهام منصبه من المنزل.
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