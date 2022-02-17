إسرائيل: أوميكرون يزيد الضغط على المستشفيات

الحزام الناري من مضاعفات لقاحات كورونا؟

الحزام الناري يظهر على شكل نطاق أو حزام من الطفح الجلدي على الأغلب حول أحد جانبي الخصر، وهو من الأمراض التي قيل إنها ظهرت لدى أشخاص بعد تلقيهم التطعيم ضد كورونا. فهل هذا صحيح؟