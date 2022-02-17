 إسرائيل: أوميكرون يزيد الضغط على المستشفيات | مراسلون حول العالم | DW | 18.02.2022

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مراسلون حول العالم

إسرائيل: أوميكرون يزيد الضغط على المستشفيات

بالإضافة إلى الدنمارك قررت إسرائيل أيضا تخفيف قيود كورونا. في المستقبل سيسمح من جديد للأشخاص غير المطعمين بزيارة المطاعم ودور السينما والفنادق. ولكن لا يزال من الممكن الشعور بآثار الموجة الخامسة بوضوح في المستشفيات.

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