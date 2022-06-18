إسرائيل أمام انتخابات جديدة بعد التوجه لحل الكنيست

إثر صدامات القدس.. القائمة العربية الموحدة "تعلق" دعمها لحكومة بينيت

تزايدت الضغوط على الحكومة الائتلافية في إسرائيل بعد إعلان القائمة العربية الموحدة التي تشغل أربعة مقاعد في الكنيست "تعليق" دعمها للحكومة بعد يومين من اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين فلسطينيين في المسجد الأقصى ومحيطه.