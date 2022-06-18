إسرائيل أمام انتخابات جديدة بعد التوجه لحل الكنيست

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في خطوة يرى فيها مراقبون محاولة لمنع بنيامين نتنياهو من العودة للحكم، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد على تقديم مشروع لحل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة. وسيتولى لابيد رئاسة حكومة انتقالية.
تزايدت الضغوط على الحكومة الائتلافية في إسرائيل بعد إعلان القائمة العربية الموحدة التي تشغل أربعة مقاعد في الكنيست "تعليق" دعمها للحكومة بعد يومين من اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين فلسطينيين في المسجد الأقصى ومحيطه.
وجهت نائبة متشددة ضربة لجهود بينيت للإبقاء على تحالف نادر بينه وبين الليبراليين والعرب. وبسبب "الهوية اليهودية لدولة إسرائيل" قدمت عيديت سليمان استقالتها من التحالف متسببة في خسران الائتلاف الحكومي لأغلبيته البرلمانية.
تمكن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، من تشكيل ائتلاف حاكم جديد وأبلغ الرئيس الإسرائيلي بذلك. ومع أداء هذه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية ستنتهي حقبة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.
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