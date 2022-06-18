 إسرائيل أمام انتخابات جديدة بعد التوجه لحل الكنيست | DW الأخبار | DW | 21.06.2022

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DW الأخبار

إسرائيل أمام انتخابات جديدة بعد التوجه لحل الكنيست

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Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy walks on a street along with regional governor Vitaliy Kim during a visit to the southern city of Mykolaiv, as Russia's attack on Ukraine continues, Ukraine June 18, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

الرئيس الأوكراني زيلينسكي يزور مناطق معارك قرب أوديسا 18.06.2022

وافق الاتحاد الأوروبي على ترشيح أوكرانيا للانضمام إلى التكتل. ولكن إجراءات الانضمام قد تكون أسرع من المعتاد.

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برلين .. تقديم الترجمة العربية لكتاب "المسلم واليهودية". 17.06.2022

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DW الأخبارألمانيا تعتزم زيادة إنتاجها من الفحم الحجري لتعويض نقص وارداتها من الغاز الروسي 21.06.2022

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محكمة بريطانية توافق على تسليم أسانج لأمريكا ودفاعه يطعن في القرار 18.06.2022

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(210613) -- JERUSALEM, June 13, 2021 (Xinhua) -- Israel's new Prime Minister Naftali Bennett (R) and Yair Lapid, Israel's alternate prime minister and foreign minister, attend the first cabinet meeting of the new coalition government in Jerusalem, on June 13, 2021. Naftali Bennett, leader of the right-wing Yamina (United Right) party, was sworn in as new Israeli prime minister on Sunday night, sending Benjamin Netanyahu to the opposition after a record 12-year rule. This came after the new coalition government, headed by Bennett and Yair Lapid, leader of the centrist Yesh Atid (Future) party, was approved by the parliament, or Knesset, in a vote of confidence. (JINI via Xinhua)

إسرائيل تتجه لانتخابات مبكرة ولابيد سيتولى رئاسة حكومة انتقالية 20.06.2022

في خطوة يرى فيها مراقبون محاولة لمنع بنيامين نتنياهو من العودة للحكم، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد على تقديم مشروع لحل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة. وسيتولى لابيد رئاسة حكومة انتقالية.

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تزايدت الضغوط على الحكومة الائتلافية في إسرائيل بعد إعلان القائمة العربية الموحدة التي تشغل أربعة مقاعد في الكنيست "تعليق" دعمها للحكومة بعد يومين من اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين فلسطينيين في المسجد الأقصى ومحيطه.

Naftali Bennett (M), Premierminister von Israel, spricht während einer Sondersitzung der Regierung im Kibbutz Mevo Chama. Israel will die Besiedlung der annektierten Golanhöhen deutlich verstärken. +++ dpa-Bildfunk +++

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وجهت نائبة متشددة ضربة لجهود بينيت للإبقاء على تحالف نادر بينه وبين الليبراليين والعرب. وبسبب "الهوية اليهودية لدولة إسرائيل" قدمت عيديت سليمان استقالتها من التحالف متسببة في خسران الائتلاف الحكومي لأغلبيته البرلمانية.

epa04435967 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) speaks with Israeli Finance Minister Yair Lapid during a cabinet meeting in Jerusalem, Israel, 07 October 2014. EPA/DAN BALITY / POOL

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تمكن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، من تشكيل ائتلاف حاكم جديد وأبلغ الرئيس الإسرائيلي بذلك. ومع أداء هذه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية ستنتهي حقبة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.