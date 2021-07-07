إسحق هرتسوغ يؤدي اليمين رئيسًا جديدا لإسرائيل

أدى رئيس إسرائيل الجديد، الزعيم السابق لحزب العمل، إسحاق هرتسوغ، اليمين اليوم الأربعاء (السابع من يوليو/تموز 2021).
ودعا هرتسوغ (60 عاما) إلى الوحدة بين الجماعات المختلفة في إسرائيل وتعهد في كلمة له بعد تنصيبه بأن يكون "رئيسا للجميع"، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.
وأعرب عن أسفه للاستقطاب السياسي في المجتمع الإسرائيلي الذي يعيش "أزمة غير مسبوقة" حسب تعبيره. وقال هرتسوغ في مستهل ولاية مدتها سبع سنوات بعد فوزه في الشهر الماضي على منافسته ميريام بيريتس، "مهمتي هي أن أفعل كل شيء لإعادة بناء الأمل".
وفي ختام خطابه، تعهد هرتسوغ بمكافحة معاداة السامية والسعي من أجل السلام بين إسرائيل وجيرانها والمساعدة في "مواجهة التهديدات الاستراتيجية المحدقة بإسرائيل وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني".
وانتخب البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) هرتسوغ بأغلبية واضحة في بداية حزيران/يونيو الماضي. وتبدأ ولايته الرئاسية بعد غد الجمعة. وهو الرئيس الـ11 لإسرائيل.
ويُعد منصب الرئيس في إسرائيل فخريا بينما توكل السلطات التنفيذية لرئيس الوزراء. ومع ذلك، فقد اضطلع الرئيس (المنتهية ولايته روؤفين ريفلين) بدور كبير خلال سلسلة الانتخابات غير المسبوقة الأربعة التي خاضتها إسرائيل في غضون عامين.
فالرئيس مكلف باختيار المرشح لتشكيل حكومة وهي عملية حازت على اهتمام كبير بعد انتخابات إسرائيل غير الحاسمة.
ويضطلع الرئيس بدور لمنح العفو عن المتهمين وهو دور يحتمل أن يكون مهما عندما يحاكم رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو بتهمة الاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة.
وينتمي هرتسوغ إلى أبرز العائلات السياسية في إسرائيل. انتخب نائبًا في عام 2003 وكان يشغل مؤخرا منصب رئيس الوكالة اليهودية شبه الحكومية التي تركز على العلاقات مع المهاجرين اليهود والشتات.
وهو نجل حاييم هرتسوغ الذي كان على التوالي جنرالا وسفيرا في الأمم المتحدة ونائبا ثم رئيسا لدولة إسرائيل بين 1983 و1993.
وفي عام 2015 تنافس إسحق هرتسوغ عندما ترأس حزب العمل، في الانتخابات التشريعية مع بنيامين نتنياهو، وخلال حملته الانتخابية آنذاك تعهد بإعادة إطلاق محادثات السلام المتعثرة مع الفلسطينيين منذ عام 2014، وأعرب عن استعداده "لإخلاء" المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إذا اقتضى الأمر.
ع.ج.م/أ. ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
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فرنسية وروسية وإيرانية وإسرائيلية.. أفلام تتنافس في مهرجان كان
الوفد الفرنسي للمخرج الأمريكي ويس أندرسون
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فرنسية وروسية وإيرانية وإسرائيلية.. أفلام تتنافس في مهرجان كان
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تحظى الممثلة الفرنسية ليا سيدو بمشاركة في مهرجان كان لهذا العام إذ تشارك النجمة الفرنسية والحائزة على السعفة الذهبية في أربعة أفلام في المهرجان ثلاثة منهم تشارك في المسابقة. وتلعب سيدو في فيلم "فرنسا" دور مراسلة حرب تتغير حياتها عقب تعرضها لحادث سير.
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فيلم "ميموريا" للمخرج التايلاندي أبيتشاتبونج ويراسيثاكول
يعد الفيلم أحد أبرز الأفلام المشاركة في المهرجان. وتشارك في بطولة الفيلم الممثلة البريطانية تيلدا سوينتون التي تشارك أيضا في فيلم "الوفد الفرنسي". ويعد فيلم "ميموريا" العمل الأول الناطق باللغة الإنجليزية للمخرج التايلاندي أبيتشاتبونج ويراسيثاكول الذي فاز بالسعفة الذهبية عام 2010 بفيلمه "العم بونمي يتذكر حياته السابقة".
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فرنسية وروسية وإيرانية وإسرائيلية.. أفلام تتنافس في مهرجان كان
فيلم "يوم العلم" للمخرج والممثل الأمريكي شون بين
لم يُخرج شون بين فيلم "يوم العلم" بل شارك فيه إلى جانب ابنته ديلان بن. ويعد فيلم "يوم العلم" نوعا من الدراما التي تتناول حياة البطلة من الطفولة وحتى المراهقة. وشون بين ليس ضيفا جديدا على مهرجان كان فهو دائم الحضور منذ الفيلم الأول الذي أخرجه عام 1991 وهو فيلم "العداء الهندي". وشغل شون بين منصب رئيس لجنة التحكيم في عام 2008.
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فرنسية وروسية وإيرانية وإسرائيلية.. أفلام تتنافس في مهرجان كان
فيلم "البطل" للمخرج الإيراني أصغر فرهادي
بعد أفلام ناطقة باللغة الإسبانية، أخرج المخرج الإيراني أصغر فرهادي أحدث أفلامه باللغة الفارسية. ومن أفضل أعمال فرهادي فيلمه "الانفصال" عام 2011 الذي نال شهرة كبيرة وفاز بجائزة "الدب الذهبي" لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي وكذلك فيلمه "البائع" الإيراني عام 2016. ونال الفيلمان جائزة الأوسكار لفئة أفضل فيلم بلغة أجنبية. وفيلم "البطل" من بطولة الممثل الإيراني الشهير أمير جديدي.
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فرنسية وروسية وإيرانية وإسرائيلية.. أفلام تتنافس في مهرجان كان
فيلم "جزيرة بيرغمان" للمخرجة الفرنسية ميا هانسن - لوف
تدور قصة الفيلم حول سفر زوجان يعملان في صناعة الأفلام (الممثل البريطاني تيم روث والممثلة فيكي كريبس من لوكسمبورغ) إلى جزيرة كان يقضي عليها المخرج السويدي الشهير إنجمار بيرجمان الكثير من الوقت ويعمل بهدف الاستلهام والاسترخاء. لكن مرور الوقت، تندلع مشاكل شخصية لتتلاشى الخطوط الفاصلة بين الخيال والواقع. وتعد المخرجة الفرنسية ميا هانسن - لوف واحدة من أربع مخرجات يتنافسن في السباق لنيل السعفة الذهبية.
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فرنسية وروسية وإيرانية وإسرائيلية.. أفلام تتنافس في مهرجان كان
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يسرد فيلم "كل شي سار على ما يرام" قصة رجل عجوز يطلب من ابنته مساعدته في إنهاء حياته. ودائما يقدم أوزون أفلاما غير متوقعة مليئة بالشغف وفي فيلمه الأخير "كل شيء سار على ما يرام" يستند على رواية السيرة الذاتية لإيمانويل بيرنهايم التي تحمل أسم "كل شيء سار جيد". ويشارك في بطولة الفيلم كلا من صوفى مارسو وأندريه دوسولييه وغيرالدين بيلهاس وشارلوت رامبلينغ وهانا شيجولا.
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فرنسية وروسية وإيرانية وإسرائيلية.. أفلام تتنافس في مهرجان كان
فيلم "بينيديتا" للمخرج الهولندي بول فيرهوفن
يُعرف المخرج الهولندي بول فيرهوفن بأفلامه المثيرة للجدل وقد يكون هذا الحال مع فيلمه الجديد "بينيديتا" الذي يسرد قصة راهبة مثلية الجنس في دير إيطالي خلال القرن الخامس عشر عندما اجتاح البلاد وباء الطاعون. وعلى غرار العديد من الأفلام المشاركة، فإن فيلم "بينيديتا" كان يفترض أن يشارك في مهرجان كان العام الماضي وعقب الإلغاء بسبب الجائحة، قرر القائمون إرجاء عرض الفيلم لعام كي يعرض في مهرجان هذا العام.
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فرنسية وروسية وإيرانية وإسرائيلية.. أفلام تتنافس في مهرجان كان
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فرنسية وروسية وإيرانية وإسرائيلية.. أفلام تتنافس في مهرجان كان
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