إستونيا: مقاتلات الناتو لتأمين الأجواء

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لا تملك دول البلطيق طائرات مقاتلة خاصة بها، لذا يقوم الحلفاء في الناتو بانتظام بإرسال وحدات دفاعية إلى هناك لتأمين المجال الجوي.
مع مرور عام على اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، أحدث الصراع هناك تحولات جذرية في السياسة الألمانية، بيد أن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ما يزال يواجه صعوبات في التعاطي مع الوضع الجديد، فما هي مؤشرات ذلك؟
قبل عام، دفعت صدمةُ الغزو الروسي لأوكرانيا بألمانيا لتغيير ثوابت عقيدة سياستها الخارجية والدفاعية المعتمدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فما الذي تغير منذ ذلك الحين، وهل تمكنت برلين فعلا من تنفيذ أجندتها بهذا الشأن؟
تحيط أجواء من التوتر باجتماعات مجموعة العشرين في الهند وسط انقسامات بين دول تفرض العقوبات المشددة بشكل مستمر على روسيا ودول أخرى لم تنضم إلى جهود عزل الاقتصاد الروسي.
أفاد معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن واردات الأسلحة إلى أوروبا قد زادت بشكل حاد نتيجة لحرب أوكرانيا في المقام الأول. بالمقابل فإن المشتريات من الأسلحة تنخفض في أجزاء أخرى من العالم، فما الذي يعنيه ذلك؟
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