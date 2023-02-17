 إستونيا: مقاتلات الناتو لتأمين الأجواء | مراسلون حول العالم | DW | 02.04.2023

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مراسلون حول العالم

إستونيا: مقاتلات الناتو لتأمين الأجواء

لا تملك دول البلطيق طائرات مقاتلة خاصة بها، لذا يقوم الحلفاء في الناتو بانتظام بإرسال وحدات دفاعية إلى هناك لتأمين المجال الجوي.

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