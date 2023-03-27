إستونيا: جمهورية رقمية

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تبنت إستونيا التحول الرقمي منذ سنوات، حيث بات إنجاز جميع الوثائق تقريبا عبر الانترنت ممكنا، من الحصول على جواز سفر إلى الاقتراع رقميا، وذلك بفضل معايير الأمان العالية التي تضمن حماية شديدة للبيانات.
واجهت ميتا أو فيسبوك سابقا، أزمة خلال العام الماضي بسبب انخفاض قيمة أسهم الشركة نتيجة ضعف الإيرادات والمشاكل التنظيمية والرهان الكبير على ما سوف تحققه منصات "ميتافيرس". ومن المتوقع أن تستمر الأزمة خلال العام الجديد.
تطبيقات مواعدة وتسوق إلكتروني، وعمل من المنزل وذكاء اصطناعي في غرفة المعيشة: حياتنا اليومية أصبحت رقمية أكثر من أي وقت مضى. في الوقت نفسه، يبرز هذا التطور عيوب التشابك العالمي.
ستجرى الانتخابات في ألمانيا هذا الشهر تزامنا مع الجدل حول المستقبل الرقمي. فهل تطلق الحكومة المقبلة ثورة التحول الرقمي؟ وما التوقعات حيال مستقبل الرقمنة في ألمانيا؟ وما موقف الأحزاب؟ ولماذا تخلفت ألمانيا عن سباق الرقمنة؟
حقق عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل وفيسبوك أرباحا قياسية خلال جائحة كورونا ما أثار دعوات لتحملها مسؤولياتها خاصة حيال الخصوصية والضرائب وهو ما كان محور النقاش خلال مؤتمر "re:publica" الرقمي في برلين هذا العام.
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