كليك

إستونيا: جمهورية رقمية

تبنت إستونيا التحول الرقمي منذ سنوات، حيث بات إنجاز جميع الوثائق تقريبا عبر الانترنت ممكنا، من الحصول على جواز سفر إلى الاقتراع رقميا، وذلك بفضل معايير الأمان العالية التي تضمن حماية شديدة للبيانات.