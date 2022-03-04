 إستونيا: التدرب على المواجهة | مراسلون حول العالم | DW | 06.03.2022

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مراسلون حول العالم

إستونيا: التدرب على المواجهة

يتزايد قلق دول حلف الناتو المجاورة لروسيا بعد غزو الأخيرة لأوكرانيا؛ خصوصاً إستونيا التي تمتد حدودها مع روسيا إلى 300 كلم. وقد عبّر المتطوعون هناك عن رغبتهم في التدرب لمواجهة أية مخاطر محتملة.

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