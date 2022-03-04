إستونيا: التدرب على المواجهة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يتزايد قلق دول حلف الناتو المجاورة لروسيا بعد غزو الأخيرة لأوكرانيا؛ خصوصاً إستونيا التي تمتد حدودها مع روسيا إلى 300 كلم. وقد عبّر المتطوعون هناك عن رغبتهم في التدرب لمواجهة أية مخاطر محتملة.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثاني، حيث ركزت القوات الروسية ضغطها على كبريات المدن الأوكرانية. بينما تفاقمت الأوضاع الإنسانية للمدنيين بسبب تعثر وقف إطلاق النار وممرات آمنة في مدينتين محاصرتين.
منذ أسبوع بالضبط والحرب في أوكرانيا تدور رحاها في مدن البلد الأوروبي الأكبر مساحة،
تاثير الغزو الروسي لأوكرانيا لن يطال أوروبا فقط، بل سيمتد إلى الجوار و صدى هذه الحرب في أوروبا سيصل الشرق الأوسط والعراق جزء منه
يتم تداول العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت حول عمليات قصف ناجحة لطائرات مسيرة مقاتلة تركية من نوع بيرقدار TB2 ضد القوات الروسية. ما هو الدور الذي تلعبه هذه الطائرة بدون طيار في حرب أوكرانيا؟ وما تأثيرها الفعلي؟
حذر برنامج الأغذية العالمي من أزمة غذائية تلوح في الأفق في المناطق المتضررة من الحرب في أوكرانيا ومخاطر تفاقم المجاعة في جميع أنحاء العالم بسبب توقف إنتاج وتصدير منتجات مثل الحبوب.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول