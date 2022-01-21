إستراتيجية إسبانيا الجديدة ضد كورونا

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إسبانيا التي تعد من البلدان التي حققت أعلى معدلات التطعيم في العالم تبحث في استراتيجية جديدة للخروج من جائحة كورونا. تريد الحكومة الآن تصنيف كوفيد على أنها أنفلونزا عادية. كيف تفاعل السكان مع هذا القرار؟
بعد عامين من تفشي كوفيد-19، قد تدخل أوروبا قريبًا في "فترة هدوء طويلة"، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية. ما المعطيات التي بنت عليها المنظمة تقديرها؟
قانون مثير للجدل في النمسا واستثنائي في منطقة الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ اليوم، وهو فرض إلزامية اللقاح على كافة البالغين، وإيقاع غرامات مالية على غير الملقحين.
غرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنه أصيب وزوجته بفيروس كورونا المستجد. وقال أردوغان أن لديه أعراضا خفيفة، وأنه سيواصل أداء مهام منصبه من المنزل.
أثار متحور أوميكرون الجديد القلق في جميع أنحاء العالم خاصة مع انتشاره السريع في دول مثل الدنمارك وبريطانيا والهند والسويد وغيرها. وتتزايد المخاوف في ظل شح المعلومات حيال تأثير المتحور الجديد على الجهاز المناعي.
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