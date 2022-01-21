 إستراتيجية إسبانيا الجديدة ضد كورونا | DW الأخبار | DW | 17.02.2022

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DW الأخبار

إستراتيجية إسبانيا الجديدة ضد كورونا

إسبانيا التي تعد من البلدان التي حققت أعلى معدلات التطعيم في العالم تبحث في استراتيجية جديدة للخروج من جائحة كورونا. تريد الحكومة الآن تصنيف كوفيد على أنها أنفلونزا عادية. كيف تفاعل السكان مع هذا القرار؟  ​​

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