إسبر: لا أدلة محددة على أن إيران كانت تخطط لمهاجمة أربع سفارات أمريكية

من جديد تتعرض مصداقية الرئيس ترامب وبشدة من قبل وزير دفاعه مارك إسبر. ترامب برر مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بنية الأخير مهاجمة سفارات بلاده في اربع دول على الأقل ، فيما قال وزير دفاعه مارك إسبر إنه لا يرى دليلا على ذلك.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في حديث تلفزيوني أجراه أمس الأحد إنه لا يرى أدلة محددة من مسؤولي المخابرات على أن إيران كانت تخطط لمهاجمة أربع سفارات، الأمر الذي أكده الرئيس دونالد ترامب لتبرير قتل جنرال إيراني كبير.

وفي حين اتفق إسبر مع ترامب على أن وقوع هجمات أخرى على السفارات الأمريكية أمر مرجح، قال لمحطة (سي.بي.إس) التلفزيونية إن تصريحات ترامب لمحطة فوكس نيوز لم تكن تستند إلى أدلة محددة بشأن هجوم على أربع سفارات. وقال إسبر "ما قاله الرئيس هو أنه من المحتمل أن تكون هناك هجمات إضافية على السفارات. أشارك في هذا الرأي... لم يستند الرئيس إلى أدلة محددة".

إلى ذلك مازال موظفون كبار في الحكومة الأمريكية يبدون تحفظا إزاء تصريحات ترامب بخصوص مبررات مقتل سليماني، رغم أن ترامب ذكر الكثير من التفاصيل بهذا الخصوص. كما وجه أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من جمهوريين وديمقراطيين انتقادات لترامب وإدارته لعدم إبلاغ المجلسين بقرار اغتيال قاسم سليماني.

وبسؤال إسبر عما إذا كان ضباط المخابرات قدموا له أدلة ملموسة بشأن هذه المسألة، قال "لم أشهد شيئا فيما يتعلق بأربع سفارات".

ومنذ تأكيد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، زعم مسؤولو الإدارة أنهم تصرفوا بسبب خطر وشيك بشن هجمات على الدبلوماسيين الأمريكيين والقوات الأمريكية في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة.

وفي مقابلة أخرى مع شبكة (سي.إن.إن) قال إسبر إن الإدارة الأمريكية تلقت "معلومات مخابراتية دقيقة" ترجح وقوع هجوم واسع النطاق على عدد من السفارات وإن هذه المعلومات لا يمكن أن يطلع عليها سوى "مجموعة الثمانية" وهي مجموعة من كبار قادة الكونجرس الذين يتم اطلاعهم على المعلومات الحساسة التي لا يمكن لباقي أعضاء الكونجرس الحصول عليها.

وقال آدم شيف رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب، وهو ديمقراطي وعضو بمجموعة الثمانية، اليوم الأحد إن المجموعة لم تتلق أي معلومات بشأن هجمات محتملة على أربع سفارات. وأضاف شيف "لم تناقش مجموعة الثمانية في أي إفادة استهداف أربع سفارات... تحديدا".

ح.ع.ح/ح.ز(رويترز)