إسبانيا: هجوم حيتان أوركا

تحقيق: شباك اليمن الخاوية - صيادو المهرة والمكلا يمنعون عن رزق البحر

الثروة السمكية كانت من مصادر الدخل الرئيسية في اليمن قبل الحرب وكان الصيد مصدر رزق لآلاف الصيادين، الذين باتوا ممنوعين من الإبحار والصيد. تحقيق تنشره DW بشراكة مع موقع "أريج" يرصد معاناة الصيادين في ظل الحرب.