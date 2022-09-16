إسبانيا: هجوم حيتان أوركا

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حيتان أوركا تهاجم القوارب أكثر فأكثر قبالة السواحل الإسبانية. والسلطات سجلت مئات الهجمات خلال العامين الماضيين.
توصلت دراسة حديثة إلى أنه يتم اصطياد أنواع مهددة بالانقراض، ومنها أسماك قرش، في المناطق المحمية بالبحر المتوسط بشكل أكبر مقارنة بالمناطق غير المحمية! فما الأسباب؟ وكيف يمكن معالجة المشكلة؟
الثروة السمكية كانت من مصادر الدخل الرئيسية في اليمن قبل الحرب وكان الصيد مصدر رزق لآلاف الصيادين، الذين باتوا ممنوعين من الإبحار والصيد. تحقيق تنشره DW بشراكة مع موقع "أريج" يرصد معاناة الصيادين في ظل الحرب.
سمك الأوركا يخرج لأسباب غامضة من مساره الطبيعي في البحر الأطلسي ويتجه إلى نهر السين، والسلطات الفرنسية تطلق عملية فريدة لإنقاذه. وفي الجزائر تثير أخبار عن ظهور "السمك القاتل" الهلع بين المواطنين، والوزارة المعنية توضح.
تتغير طرق الهجرة بين إفريقيا وأوروبا، إذ بلغ عدد المهاجرين إلى جزر الكناري في الأشهر القليلة الماضية ستة أضعاف العدد المعتاد مقارنة بالعام السابق. أزمة كورونا هي سبب واحد فقط من بين أسباب أخرى أدت لذلك.
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