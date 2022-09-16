 إسبانيا: هجوم حيتان أوركا | مراسلون حول العالم | DW | 23.09.2022

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مراسلون حول العالم

إسبانيا: هجوم حيتان أوركا

حيتان أوركا تهاجم القوارب أكثر فأكثر قبالة السواحل الإسبانية. والسلطات سجلت مئات الهجمات خلال العامين الماضيين.

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