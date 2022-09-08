إسبانيا: قرية تخلع ملابسها

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يقف سكان قرية إسبانية أمام الكاميرا عراة من أجل مستقبل قريتهم. حتى أكبرهم سنا، البالغ من العمر 100 عام شارك في هذه الحملة ضد الصورة السيئة لسكان الريف الإسباني.
قبل شهر ضرب زلزال قوي أجزاء من تركيا وسوريا. وللكارثة الطبيعية أيضًا تداعيات سياسية واجتماعية هائلة داخل المجتمعين التركي والسوري، نقدم ما يلي لآخر بيانات الخسائر والأضرار الذي خلفتها الكارثة على السكان.
بسبب تغير المناخ، أضحت موجات الحر الشديد جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في أوروبا. فكيف تتعامل المؤسسات وأنظمة الرعاية الصحية في المناطق المتضررة مع موجات الحر الشديدة ومخاطرها على الناس؟
أدانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشدة أعمال العنف التي نفذها النظام العسكري الاستبدادي في ميانمار ضد المعارضين، متهما إياه بالتسبب "بأزمة دائمة لحقوق الإنسان" في البلاد.
تحولت الأزمة المرتبطة بمهاجري دول أفريقيا جنوبي الصحراء في تونس إلى كرة ثلج مع توالي التداعيات وآثارها التي طالت المواطنين التونسيين من ذوي البشرة السوداء، وسط إجراءات رسمية وصفت بغير الكافية لاحتواء تلك التداعيات.
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