 إسبانيا: قرية تخلع ملابسها | مراسلون حول العالم | DW | 26.03.2023

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مراسلون حول العالم

إسبانيا: قرية تخلع ملابسها

يقف سكان قرية إسبانية أمام الكاميرا عراة من أجل مستقبل قريتهم. حتى أكبرهم سنا، البالغ من العمر 100 عام شارك في هذه الحملة ضد الصورة السيئة لسكان الريف الإسباني.

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