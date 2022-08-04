إسبانيا ـ طائرات بدون طيار لإنقاذ الناس من الغرق

في منطقة فالنسيا الإسبانية، يتم دعم رجال الإنقاذ على الشواطئ من الجو عبر استخدام طائرات بدون طيار. وفي العام الماضي، كان استخدام الطائرات بدون طيار يدخل ضمن عملية تجريبية. أما في هذا العام، فإنه يتم استخدام نحو 20 طائرة بدون طيار للمساعدة في إنقاذ الناس من الغرق، حيث ساهمت مؤخرا في إنقاذ أشخاص تعرضوا لصعوبات أثناء السباحة.
وأظهرت صورعملية الإنقاذ المذهلة والملتقطة من طائرة بدون طيار شابا (14 عاما) يعاني من صعوبات للبقاء طافيا على سطح الماء. واقتربت الطائرة بدون طيار من الشاب وأسقطت سترة نجاة للشاب، الذي استخدمها للبقاء على قيد الحياة في انتظار وصول زورق الإنقاذ.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام طائرة بدون طيار لإنقاذ شخص ما من الغرق، ففي العام الماضي ساعدت هذه الطائرات في إنقاذ حالات كانت أكثر خطورة . وفي ذلك الوقت، كانت لا تزال هناك عشرات الطائرات بدون طيار تتمركز على شواطئ مختلفة ضمن عملية تجريبية. أما الآن فيصل عدد هذه الطائرات صغيرة الحجم إلى 20 ويتم التحكم بها من قبل طيارين مدربين.
ويمكن الآن لرجال الإنقاذ أن يقوموا بعملهم بهدوء أكبر ولا يتعين عليهم تعريض أنفسهم للخطر دون داع. وتحتاج الطائرة بدون طيار إلى نحو 30 ثانية فقط لإنقاذ شخص من الغرق، فيما يحتاج رجال الإنقاذ إلى حوالي دقيقتين ونصف.
أيضا، تستخدم الطائرات بدون طيار على الشواطئ في مناطق متفرقة أخرى في إسبانيا، إلا أنها تستعمل في المراقبة فقط. لكن بعد النتائج الإيجابية في منطقة فالنسيا، فقد يتغير الوضع قريبا.
ر.م ( DW )
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
غرناطة الإسبانية
المدينة الإسبانية الواقعة على ضفاف صحراء نيفادا هي أغنى المدن الأوروبية بالشمس إذ تحصل على 341 ساعة من الشمس في الشهر الواحد. والمدينة معروفة بثقافتها العربية الأندلسية. وتدل أسماء المدن التي تبدأ بألف ولام مثل الحمراء (القصر الأحمر بالعربية)، النصب التذكاري الذي يجتذب أكبر عدد من الزيارات في اسبانيا، إلى يومنا هذا على أصولها العربية.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
لاس بالماس الإسبانية
مدينة لاس بالماس ليست فقط أكبر مدينة في جزر الكناري بل هي أيضاً من أكثر مدن أوروبا شمساً، إذ تحصل على أشعة الشمس لـ 341 ساعة في الشهر الواحد. وما يميزها هي المدينة القديمة فيغيتا ببناياتها وكنائسها ذات الطراز المعماري الكناري التقليدي. وبعد قفزة في الماء على شاطئ لاس كانتيراس تقوي نفسك بوجبة تقليدية معدة بالتوابل وزيت الزيتون.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
نيس الفرنسية
طقس معتدل طوال السنة و342 ساعة من الشمس تجعل من المدينة الساحلية في جنوب شرق فرنسا أحد أجمل المنتجعات الصيفية. لكن إلى جانب الفن المعماري الجميل والشاطئ ومنتزه الانجليز الشهير يبقى "مهرجان نيس للجاز" السنوي من اللحظات الجذابة. في تموز/ يوليو من كل عام تُنظم حفلات في ساحة ماسينا.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
بالينسيا الإسبانية
شاطىء مدينة بالينسيا الإسبانية هو المكان الأنسب لكل من يريد قضاء عطلته. هناك يمكنه أيضاً التمتع بوجبة تاباس الشهية أو الباييا، حيث يجب تذوقها في حي الكارمين. وفي هذا الحي توجد متاحف وكنائس برسوم مبهرة وسوق. ونبيذ الهضم يؤخذ في أحسن الأحوال في ساحة ديل توسال.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
ميسينا الإيطالية
ميسينا هي ثالث أكبر مدينة في صقلية، ولا يميزها أنها تحصل على 345 ساعة من الشمس في المتوسط في الشهر فقط، بل تزخر بتاريخ طويل. الكثير من المعارك والحرائق والزلازل تركت بصماتها على طابع المدينة. وهناك يوجد معلم استثنائي يتمثل في كنيسة يعود تشييدها إلى القرن الثاني عشر وقد صمدت أمام أي دمار أصاب المدينة.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
مالاغا الإسبانية
موقع السفريات المفضل لدى الكثيرين يحصل بالمتوسط على 345 ساعة من الشمس ويزخر بعروض ثقافية كبيرة: كنائس ومتاحف أو بيت مولد الرسام بيكاسو. ومن يبحث عن الاسترخاء يمكنه الذهاب إلى الشواطئ العديدة على البحر المتوسط أو إلى مرتفعات مالاغا، وهي عبارة عن منتزه طبيعي يمتد على مساحة 5000 هكتار ويمر عبره نهر المدينة.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
مورسية الإسبانية
في جنوب شرق إسبانيا تقع ثالث مدينة مشمسة في أوروبا. بما متوسطه 346 ساعة من الشمس شهرياً تسجل درجات حرارة مرتفعة في مورسية. وبالتالي فإن الساحل الواقع بالقرب من المدينة يعد ملجأ مثاليا لنيل قسط بارد من الراحة. وكمواقع جذابة هناك خليج قرطاج أو شبه جزيرة مانغا ديل مار مينور. والمنطقة المحيطة بمورسية معروفة أيضا بمنتجعات الاستجمام.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
كتانيا إيطاليا
المرتبة الثانية بمتوسط 347 ساعة من الشمس في الشهر الواحد تضمنها مدينة كتانيا في شرق صقلية. وبفضل طرازها المعماري الباروكي تعد المدينة منذ 2002 أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو وتجتذب الكثير من المهتمين بالثقافة إلى مركزها التاريخي. ومن بين المواقع المفضلة هناك أيضاً شاطئ كتانيا.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
أليكنته الإسبانية
هذه المدينة الغنية بالشمس في أوروبا تقع في إسبانيا وتحصل على نحو 349 ساعة من الشمس شهرياً وبهذا تعتبر أليكانته المكان المثالي للباحثين عن الشمس. شواطئ وكذلك مدينة قديمة جميلة وبنايات تاريخية تجعل من السفر إليها حدثا مميزا. وتكتمل الإقامة بأخذ طبق تقليدي من الأرز الأسود مع الأخطبوط.
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بالصور: المدن الأوروبية الأغنى بالشمس
دراسة شاملة
نتائج هذه الحسابات صدرت عن محرك بحث بيوت الاستجمام هوليدو. ومحرك البحث أصدر بمساعدة بيانات موقع أونلاين الطقس العالمي من 2009 حتى 2021 عدد ساعات الشمس في الشهر. وفي تلك الدراسة تم تصنيف المدن الـ 300 الأغنى بالسكان في أوروبا. صوفي ديسموند/ م.ز.