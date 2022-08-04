إسبانيا ـ طائرات بدون طيار لإنقاذ الناس من الغرق

في منطقة فالنسيا الإسبانية، يتم دعم رجال الإنقاذ على الشواطئ من الجو عبر استخدام طائرات بدون طيار. وفي العام الماضي، كان استخدام الطائرات بدون طيار يدخل ضمن عملية تجريبية. أما في هذا العام، فإنه يتم استخدام نحو 20 طائرة بدون طيار للمساعدة في إنقاذ الناس من الغرق، حيث ساهمت مؤخرا في إنقاذ أشخاص تعرضوا لصعوبات أثناء السباحة.

وأظهرت صورعملية الإنقاذ المذهلة والملتقطة من طائرة بدون طيار شابا (14 عاما) يعاني من صعوبات للبقاء طافيا على سطح الماء. واقتربت الطائرة بدون طيار من الشاب وأسقطت سترة نجاة للشاب، الذي استخدمها للبقاء على قيد الحياة في انتظار وصول زورق الإنقاذ.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام طائرة بدون طيار لإنقاذ شخص ما من الغرق، ففي العام الماضي ساعدت هذه الطائرات في إنقاذ حالات كانت أكثر خطورة . وفي ذلك الوقت، كانت لا تزال هناك عشرات الطائرات بدون طيار تتمركز على شواطئ مختلفة ضمن عملية تجريبية. أما الآن فيصل عدد هذه الطائرات صغيرة الحجم إلى 20 ويتم التحكم بها من قبل طيارين مدربين.

ويمكن الآن لرجال الإنقاذ أن يقوموا بعملهم بهدوء أكبر ولا يتعين عليهم تعريض أنفسهم للخطر دون داع. وتحتاج الطائرة بدون طيار إلى نحو 30 ثانية فقط لإنقاذ شخص من الغرق، فيما يحتاج رجال الإنقاذ إلى حوالي دقيقتين ونصف.

أيضا، تستخدم الطائرات بدون طيار على الشواطئ في مناطق متفرقة أخرى في إسبانيا، إلا أنها تستعمل في المراقبة فقط. لكن بعد النتائج الإيجابية في منطقة فالنسيا، فقد يتغير الوضع قريبا.

ر.م ( DW )