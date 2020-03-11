 إسبانيا ـ جدل بالبرلمان بسبب ″تلقي خوان كارلوس أموالا سعودية″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.03.2020

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إسبانيا ـ جدل بالبرلمان بسبب "تلقي خوان كارلوس أموالا سعودية"

قرر البرلمان الإسباني عدم فتح تحقيق في قضية غسل أموال يشتبه أن الملك السابق خوان كارلوس تلقاها من قبل السعودية، وذلك رغم التقارير التي ذكرت أن سويسرا تعتزم المضي قدما في هذه القضية.

Spanien | Heilige-Drei-Könige-Empfang am spanischen Königshof (Getty Images/C. Alvarez)

قال مصدر في البرلمان إن حزب بوديموس الإسباني اليساري طالب بفتح تحقيق في قضية تلقي ملك إسبانيا السابقخوان كارلوس من قبل السعودية، لكن هيئة برلمانية "رفضت طلبه تشكيل لجنة تحقيق".

 وقبل أسبوع أوردت صحيفة "تريبيون دي جنيف" اليومية أنه في عام 2008 تلقى خوان كارلوس مبلغ 100 مليون دولار (88 مليون يورو) من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز عبر حساب سويسري لكيان مسجل في بنما.

 وأضافت الصحيفة أنه في عام 2012 أعطى الملك عبد الله 65 مليون دولار من هذا المبلغ إلى عشيقة الملك الأسباني خوان كارلوس السابقة كورينا زو ساين ويتغنشتاين. 

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 ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من الملف قولها إن هذه التحويلات في قلب تحقيق فتحته السلطات في جنيف عام 2018 لـ"الاشتباه بعملية غسل أموال واسعة".

 وفقد خوان كارلوس البالغ من العمر 82 عاما حصانته بعد تنازله عن العرش لابنه فيليبي في حزيران / يونيو 2014 بعد جلوسه قرابة 39 عاما على عرش اسبانيا.

ح.ز / و.ب (أ.ف.ب)

 

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    الكاتب: غونتر بيركينشتوك / زمن البدري


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