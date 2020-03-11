إسبانيا ـ جدل بالبرلمان بسبب "تلقي خوان كارلوس أموالا سعودية"

قال مصدر في البرلمان إن حزب بوديموس الإسباني اليساري طالب بفتح تحقيق في قضية تلقي ملك إسبانيا السابقخوان كارلوس من قبل السعودية، لكن هيئة برلمانية "رفضت طلبه تشكيل لجنة تحقيق".
وقبل أسبوع أوردت صحيفة "تريبيون دي جنيف" اليومية أنه في عام 2008 تلقى خوان كارلوس مبلغ 100 مليون دولار (88 مليون يورو) من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز عبر حساب سويسري لكيان مسجل في بنما.
وأضافت الصحيفة أنه في عام 2012 أعطى الملك عبد الله 65 مليون دولار من هذا المبلغ إلى عشيقة الملك الأسباني خوان كارلوس السابقة كورينا زو ساين ويتغنشتاين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من الملف قولها إن هذه التحويلات في قلب تحقيق فتحته السلطات في جنيف عام 2018 لـ"الاشتباه بعملية غسل أموال واسعة".
وفقد خوان كارلوس البالغ من العمر 82 عاما حصانته بعد تنازله عن العرش لابنه فيليبي في حزيران / يونيو 2014 بعد جلوسه قرابة 39 عاما على عرش اسبانيا.
ح.ز / و.ب (أ.ف.ب)
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أهم محطات حياة ملك إسبانيا خوان كارلوس
أخيرا حقق العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس وعده وتنازل عن العرش بعد نحو 40 عاما من اعتلاء العرش. تأخر إعلان تنازل الملك خوان كارلوس بسبب الانتخابات الأوروبية لتفادي التأثير على الأصوات، حسب مصدر في القصر الملكي الاسباني. حياة الملك خوان كارلوس في ملف للصور.
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أهم محطات حياة ملك إسبانيا خوان كارلوس
في ظل الدكتاتور
دكتاتور إسبانيا السابق فرانكو (في يمين الصورة) أعلن عن إعادة الحكم الملكي في إسبانيا سنة 1946 ولكنه لم يعلن عن اسم الملك. خوان كارلوس كان يمثل العائلة الملكية في إسبانيا ولم يكن له أي دور يذكر في السياسة لغاية عام 1975.
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أهم محطات حياة ملك إسبانيا خوان كارلوس
آخر تحول إلى الحكم الملكي في أوروبا
في سنة 1975 مات الدكتاتور فرانكو وأصبح خوان كارلوس ملك إسبانيا. الملك الشاب الجديد دعم التغييرات الديمقراطية وتأسيس الأحزاب في البلد. في سنة 1978 طبق نظام حكم ملكي دستوري في إسبانيا وأصبحت السلطة السياسية العليا في البلد بيد البرلمان الذي ينتخبه الشعب.
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أهم محطات حياة ملك إسبانيا خوان كارلوس
ملك ديمقراطي
التحول الديمقراطي في إسبانيا لم يرض عددا كبيرا من أتباع النظام الشمولي السابق فواجهت اسبانيا مشاكل سياسية كبيرة في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي. عام 1981 وقف الملك خوان كارلوس مع التحول الديمقراطي ضد عملية الانقلاب التي قام بها الجيش بالتعاون مع المليشيات.
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أهم محطات حياة ملك إسبانيا خوان كارلوس
قريب من الشعب
عام 2004 هزت إسبانيا فاجعة التفجير الإرهابي في مدريد الذي أودى بحياة 191 شخصا. الملك خوان كارلوس تعاطف مع أقارب الضحايا ومع شعبه وتواجد معهم في هذه اللحظات الحزينة ما جعله قريبا من الشعب.
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أهم محطات حياة ملك إسبانيا خوان كارلوس
رحلة صيد في افريقيا
عام 2012 عاد الملك خوان كارلوس مصابا من بوتسوانا بعد رحلة صيد للفيلة، في حين لاتزال اسبانيا تعاني من أثار أزمة اقتصادية خانقة. الإسبان نددوا برحلة البذخ الملكية هذه.
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أهم محطات حياة ملك إسبانيا خوان كارلوس
سلسلة فضائح
سلسلة الفضائح الملكية بدأت في التزايد، وظهرت إشاعات تقول إن للملك خوان كارلوس أبناء غير شرعيين، في حين اتهم زوج ابنته بتهم الفساد والتلاعب بالأموال الحكومية.
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أهم محطات حياة ملك إسبانيا خوان كارلوس
الأمير فيليبي أمل الإسبان
الملك خوان كارلوس تنازل عن العرش لابنه ولي العهد الأمير فيليبي معللا ذلك بأن "هناك جيل جديد يطالب عن حق بتولي القيادة." وذكرت تقارير إخبارية أنه سوف يتعين على البرلمان الاسباني إعداد تشريع خاص يسمح بتحقيق ما أعلنه الملك عن تنازله عن العرش لولي عهده، حيث أن الدستور لا ينص على تنازل الملك عن العرش. الأمير فيليبي يتمتع بشعبية واسعة ويعول عليه الكثيرون في قيادة البلد.
الكاتب: غونتر بيركينشتوك / زمن البدري