 إسبانيا- سياسة منفتحة ومختلفة تجاه الهجرة والمهاجرين | معلومات للاجئين | DW | 11.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

معلومات للاجئين

إسبانيا- سياسة منفتحة ومختلفة تجاه الهجرة والمهاجرين

فيما تقوم إيطاليا واليونان ومالطا بتشديد الحراسة على حدودها البحرية ومنع وصول المهاجرين إليها عبر المتوسط، تتبع إسبانيا نهجا مختلفا. دراسة ألمانية تشرح سبب السياسة الإسبانية المنفتحة في التعامل مع قضية الهجرة والمهاجرين.

Refugees welcome in Madrid Rathaus (picture-alliance/AA/B. Akbulut)

لافتة ترحب باللاجئين على مبنى بلدية مدريد

النهج الذي تسلكه  إسبانيا تجاه الهجرة والمهاجرين قد يمثل نموذجا يقتدى للبلدان الأوروبية بحسب دراسة ألمانية حديثة أجرتها مؤسسة فريدريش ايبرت (FES) المقربة من الحزب الاشتراكي. وقد تناولت الدراسة تاريخ إسبانيا الخاص بالهجرة واستجابتها للاتجاهات المختلفة على مر السنين وخاصة في العقدين الأخيرين. وتشير الوثيقة أيضا إلى الجوانب التي قد يختلف فيها تاريخ إسبانيا مع الهجرة عن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مما يجعل التنبؤ بالتطورات المستقبلية أكثر صعوبة إلى حد ما.

إسبانيا .. وجهة  جديدة

تشير الدراسة أيضا إلى أنه على عكس دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، شهدت إسبانيا موجات هجرة في أواسط تسعينات القرن الماضي، جعلت منها وجهة جديدة نسبياً للهجرة. أما خلال حكم نظام الجنرال فرانكو الديكتانوري، كان عدد المهاجرين من إسبانيا أكبر من عدد المهاجرين القادمين إليها.

وبالنسبة لزيادة عدد المهاجرين إلى إسبانيا في التسعينات بعد فترة حكم فرانكو، فيعود بشكل أساسي الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة، وخاصة في قطاع البناء الذي كان حوالي نصف العاملين فيه بين عامي 1995 و 2005 من المهاجرين. كما وجد الكثير من المهاجرين فرص عمل في مجال السياحة والتدبير المنزلي.

وفي أواسط العقد الأول من القرن الحالي، بلغت الهجرة إلى إسبانيا ذروتها بأرقام كانت أعلى بمقدار ثمانية أضعاف من معدل الهجرة إلى فرنسا المجاورة. لكن مع بداية الأزمة المالية عام 2007، وبحسب الدراسة الألمانية فإن الكثير من هذه الفرص قد تلاشت ما جعل أبناء المهاجرين يواجهون تحديات لم يواجهها جيل آبائهم. ومع بلوغ نسبة البطالة بين الشباب ذروتها  بحدود 50 في المائة قبل بضعة سنوات فقط، فإن مسألة عدم الاستقرار الاقتصادي تفرض تحديات لا بد أن تواجهها إسبانيا لسنوات قادمة على الأرجح.

مشاهدة الفيديو 02:18
بث مباشر الآن
02:18 دقيقة

مضيق جبل طارق: وجهة المهاجرين الجديدة

هناك عامل آخر يميز مشهد الهجرة في إسبانيا وهو حقيقة أن كثيرين من المهاجرين القادمين إلى إسبانيا قد ولدوا في بلدان أخرى ناطقة بالإسبانية في أمريكا اللاتينية، مما يجعل اندماجهم في المجتمع أسهل. فبغياب حاجز اللغة، استطاع كثير من هؤلاء المهاجرين الاندماج في سوق العمل الإسبانية. 

الهجرة إلى إسبانيا لم تكن من خارج القارة الأوروبية فقط وإنما من داخل الاتحاد الأوروبي أيضا، لكن لم يكن سبب هجرة كل هؤلاء للعمل إذ أن متقاعدين من دول الاتحاد الأوروبي الأكثر ثراء مثل بريطانيا وألمانيا اختاروا الهجرة والعيش في إسبانيا. وتشير الدراسة إلى أن عدد المهارجين من أفريقيا وآسيا في تلك الفترة والآن كان منخفضا نسبيا، والعدد الأكبر منهم جاء من المغرب.

إلا أن الدراسة تؤكد أنه مع تزايد أعداد المهاجرين الوافدين إلى إسبانيا من أفريقيا ومع الانتهاكات المتكررة للحدود الإسبانية المغربية في جيبي سبتة ومليلية، يمكن أن يكون هناك  نوع من الصراع المستقبلي ضمن الحدود الاسبانية.

 سياسات مثيرة للجدل لكبح الهجرة

ومع تزايد أعداد المهاجرين من أفريقيا والذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بالدخول إلى إسبانبا من المغرب، اضطرت مدريد إلى تغيير نهجها في مراقبة الحدود: فبدلاً من تعزيز حدودها بشكل مستمر زادت الحكومة في الآونة الأخيرة وتحديدا في السنوات الخمس الماضية من إنفاقها على المساعدات الخارجية إلى أحد عشر بلداً في شمال وغرب أفريقيا في محاولة منها للحد من الهجرة. وقد ذهبت غالبية هذه الأموال لتعزيز خدمات الشرطة والجيش في تلك الدول.

مختارات

بعد غلق طريق البلقان بوجه المهاجرين وتعثر الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، يدشن المهربون طرقا جديدة لنقل طالبي اللجوء إلى أوروبا عبر البحر الأسود إلى رومانيا وعبر مضيق جبل طارق إلى إسبانيا. (12.09.2017)

في جنوب إسبانيا، يقطن المئات من المغاربة أكواخَ الحرمان. لكن رغم قساوة الوضع، يرفض هؤلاء المغادرة، مصرّين على مناجاة النفس بأوراق الإقامة. DW عربية زارت مجموعة من هذه "التشابولات" ووقفت على حقيقة المعاناة. (04.08.2018)

كما تعاونت إسبانيا مع قوات الأمن المغربية وكذلك  قوات فرونتكس الأوروبية لمراقبة السياج الحدودي معا وإعادة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم على طول الحدود المغربية الإسبانية، وهو ما أشاد به وزير الداخلية الإسباني باعتباره نموذجا محتملًا لبقية البلدات الأوروبية.

لكن هذا النموذج الإسباني في التعامل مع الهجرة غير الشرعية لم يسلم من الانتقادات، لأنه لا تسمح للمهاجرين بتقديم طلب اللجوء عند دخولهم الأراضي الإسبانية. وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، حتى المهاجرين غير الشرعيين لديهم الحق تقديم طلب للجوء بمجرد وصولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى إدارة الحدود البرية مع المغرب، يتعين على إسبانيا أيضاً معالجة تدفق القادمين عن طريق البحر. ومنذ عام 2006 ، تمكن ما يقرب من 35 ألف لاجئ ومهاجر من الوصول إلى إسبانيا عبر البحر. وبموجب خطة إعادة التوطين في الاتحاد الأوروبي، من المفترض أن تستوعب إسبانيا 18 ألف طالب لجوء من أنحاء أخرى من أوروبا كل عام ، مما يجعل الهجرة قضية ذات أهمية متزايدة.

على الرغم من تجربتها في التعامل مع الارتفاع الكبير لعدد المهاجرين، إلا أن الدراسة  تذكر أيضا أن إسبانيا هي واحدة من عدد قليل من دول الاتحاد الأوروبي التي لا يتمتع فيها اليمين الشعبوي ومناهضة المهاجرين بالتأييد، وربما يعود ذلك إلى الاندماج الناجح للمهاجرين القادمين إلى إسبانيا. كما تسلط  الدراسة الألمانية الضوء على أن أسوأ هجوم إرهابي على الأراضي الأوروبية حتى الآن وقع في اسبانيا، وذلك عبر تفجير قطارات في مدريد عام 2004. لكن رغم هذه التجربة كانت مؤلمة، إلا أنها لم تصب في مصلحة اليمين المتطرف في رد فعل على الهجمات الإرهابية .ونظراً لأن المنظمين الرئيسيين لهجمات برشلونة في أغسطس/ آب 2017 هم من الجيل الثاني من المهاجرين من المغرب، ربما لا يزال يتعين على إسبانيا معالجة قضايا أمنية معينة وليس فقط فيما يتعلق بسياستها الخاصة بالهجرة. هذا ولا تزال لافتة كبيرة معلقة على مبنى بلدية مدريد كيتب عليها "أهلا باللاجئين".

سيرتان ساندرسون/ علاء جمعة- مهاجر نيوز

  • Bulgarien Grenze Grenzsoldaten (Getty Images/AFP/N. Doychinov)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    قوات خاصة على الحدود البلغارية

    تعتزم بلغاريا نشر قوات خاصة على حدودها مع تركيا لمنع عبور اللاجئين، الأمر الذي تسبب في انتقادات لبلغاريا وجهتها مؤسسة برو أزول المعنية بشؤون اللاجئين.

  • Flüchtlinge im Boot (Picture-alliance/dpa/E. Morenatti/AP)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    ليبيا: بوابة المهاجرين

    تعتبر ليبيا بوابة مئات الآلاف من الراغبين في العبور نحو إيطاليا، التي وافقت حكومتها مؤخرا على مهمة بحرية في المياه الليبية لاعتراض الزوارق المهاجرة وإعادة المهاجرين إلى ليبيا.

  • Rettungsaktion von Ärzte ohne Grenzen Mittelmeer (DW/K. Zurutuza)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    معاناة يومية

    تقرير صدر مؤخرا عن منظمة "أوكسفام" ذكر أن غالبية المهاجرات الأفريقيات يتعرضن للاغتصاب والعمل القسري، مشيرا إلى أن المعاناة هي جزء من الحياة اليومية للكثير من المهاجرين.

  • Griechenland Flüchtlingslager auf Samos (DW/F. Pianka)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    اتفاق تركي أوروبي على إعادة اللاجئين

    من بنود اتفاق اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي أن تعيد أوروبا المهاجرين الذين وصلوا عبر تركيا إلى الجزر اليونانية بشكل غير شرعي لتركيا مرة أخرى. وكثيراً ما هدد الرئيس التركي اردوغان بإلغاء الاتفاقية، بعد كل خلاف سياسي مع الاتحاد الأوروبي.

  • Filmstill Die Balkanroute – Auf der Flucht , (ORF)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    طريق البلقان: هل يمكن إغلاقه كليا؟

    أقر ساسة أوروبيون بصعوبة إغلاق طريق البلقان بشكل كلي أمام المهاجرين كما أفادت بيانات إحصائية أن طريق البلقان لايزال الأكثر استخداما من قبل المهاجرين الراغبين في الوصول لأوروبا.

  • default

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    الطريق من المغرب إلى إسبانيا

    أغلقت السلطات الإسبانية معبرا حدوديا مع المغرب، بشكل مؤقت وذلك في أعقاب زيادة حالات دخول المهاجرين خلال المعبر. الإغلاق شمل أيضا التجار، وفقا لبيانات إسبانية. وكثيرا ما يستخدم المهاجرون الأفارقة جيبي سبتة ومليلية إلى الشمال من المغرب كنقطة دخول لأوروبا.

  • default

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    رقابة حدودية مشددة

    شددت النمسا من نهجها تجاه عبور المهاجرين لحدودها، إذ لم يستبعد مسؤولون إمكانية إغلاق الحدود حال قررت إيطاليا السماح للمهاجرين بالعبور في اتجاه الشمال. الحدود الألمانية النمساوية بدورها شهدت تشديدا في إجراءات المراقبة.


مختارات

محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

بعد نحو عامين على دخول أكثر من مليون مهاجر ولاجئ إلى أوروبا، توجه أغلبهم إلى ألمانيا. دول أوروبية تسعى لإحكام السيطرة على حدودها ومنع دخول المزيد من اللاجئين من خلال تشديد المراقبة على الحدود. (17.08.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مضيق جبل طارق: وجهة المهاجرين الجديدة  

مواضيع ذات صلة

Spanien | Hunderte Migranten stürmen spanische Exklave Ceuta

قلق ألماني وأوروبي من تحول إسبانيا إلى بوابة جديدة للاجئين 05.08.2018

أعربت برلين عن قلقها إزاء العدد الكبير للاجئين الذين يتدفقون على إسبانيا. وسبق لمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) أن أكدت أن إسبانيا حلت محل إيطاليا كبوابة رئيسية يدخل منها المهاجرون.

Spanien | Hunderte Migranten stürmen spanische Exklave Ceuta

المغرب والهجرة ..مثال نموذجي أم شوكة في خاصرة أوروبا؟ 30.07.2018

مع ازدياد أعداد المهاجرين الواصلين لأوروبا عبر إسبانيا، باتت العيون مسلطة على المغرب ودوره في مكافحة الهجرة غير النظامية. وفيما لا تزال اتفاقيات هامة محل نقاش بين الجانبين، فإن صورة المغرب في أوروبا أصبحت على المحكّ.

Mesut Özil

اعتزال أوزيل..أيّ نتائج على مستقبل اللاعبين ذوي الأصول المهاجرة؟ 24.07.2018

على مدار سنوات، حاولت ألمانيا إنهاء جدل أصول اللاعبين. بيد أن اعتزال مسعود أوزيل فتح النقاش مجددا حول مدى تقبل أصول اللاعبين، في فترة نجحت فيها جارتا ألمانيا، بلجيكا وفرنسا، في الاستفادة من التعدّد الثقافي لمنتخبيهما.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  