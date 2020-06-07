 إسبانيا.. تواصل الاحتجاجات بعد سجن مغنّ بتهمة ″إهانة الملك″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.02.2021

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إسبانيا.. تواصل الاحتجاجات بعد سجن مغنّ بتهمة "إهانة الملك"

تستمر المظاهرات في برشلونة ومدن إسبانية أخرى احتجاجاً على سجن مغني راب شهير بتهمة "إهانة النظام الملكي". وانتقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاحتجاجات "العنيفة"، لكنه اعترف بأن السلطات ارتكبت أخطاء.

الاحتجاجات العنيفة في إسبانيا جاءت بعد اعتقال مغني راب بتهمة إهانة النظام الملكي

الاحتجاجات العنيفة في إسبانيا جاءت بعد اعتقال مغني راب بتهمة "إهانة النظام الملكي"

اندلعت احتجاجات جديدة في عدة مدن إسبانية في وقت متأخر من مساء الجمعة (20 شباط/فبراير)، احتجاجاً على اعتقال مثير للجدل لمغني راب شهير حكم عليه مؤخراً بالسجن تسعة أشهر بتهمة إهانة النظام الملكي وتمجيد العنف. واندلعت أعمال الشغب في البداية بعد إلقاء القبض يوم الثلاثاء الماضي على مغني الراب بابلو هاسيل (32 عاماً)، لرفضه الذهاب إلى السجن لقضاء فترة عقوبته.

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وتجمع محتجون يوم الجمعة- الليلة الرابعة على التوالي - في العاصمة الكاتالونية برشلونة وفي مدن أخرى في كاتالونيا في شمال شرقي إسبانيا حيث ولد هاسيل. وحول المئات من المتظاهرين صناديق القمامة مرة أخرى إلى حواجز في وسط برشلونة وأضرموا فيها النيران. وأفادت تقارير إعلامية، بأن متظاهرين نهبوا أيضاً بعض المحلات التجارية. وألقى المتظاهرون الحجارة والزجاجات وأشياء أخرى على رجال الشرطة الذين ردوا باستخدام هراواتهم ضد المتظاهرين.

وذكرت قناة "آر تي في اي" نقلاً عن السلطات الكاتالونية قولها إنه تم اعتقال أربعة متظاهرين في برشلونة واثنين آخرين في جيرونا. واستمرت الاحتجاجات حتى قبل منتصف الليل بقليل.

في وقت سابق يوم الجمعة، اعترف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بأن السلطات ارتكبت أخطاء في رد فعلها على الاحتجاجات. وقال إن النظام الديمقراطي في البلاد يجب أن "يوسع ويحسن حرية التعبير". وفي الوقت نفسه، انتقد سانشيز الاحتجاجات العنيفة مؤكداً بالقول: "في ديمقراطية كاملة مثل الديمقراطية الإسبانية، العنف غير مقبول".

 م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)

  • c: Reuters

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  • C: Gianni Ferrari/Cover/Getty Images

    أهم محطات حياة ملك إسبانيا خوان كارلوس

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    دكتاتور إسبانيا السابق فرانكو (في يمين الصورة) أعلن عن إعادة الحكم الملكي في إسبانيا سنة 1946 ولكنه لم يعلن عن اسم الملك. خوان كارلوس كان يمثل العائلة الملكية في إسبانيا ولم يكن له أي دور يذكر في السياسة لغاية عام 1975.

  • c:dpa

    أهم محطات حياة ملك إسبانيا خوان كارلوس

    آخر تحول إلى الحكم الملكي في أوروبا

    في سنة 1975 مات الدكتاتور فرانكو وأصبح خوان كارلوس ملك إسبانيا. الملك الشاب الجديد دعم التغييرات الديمقراطية وتأسيس الأحزاب في البلد. في سنة 1978 طبق نظام حكم ملكي دستوري في إسبانيا وأصبحت السلطة السياسية العليا في البلد بيد البرلمان الذي ينتخبه الشعب.

  • Bildergalerie Abdankung König Juan Carlos Putsch 1981 Fernsehrede

    أهم محطات حياة ملك إسبانيا خوان كارلوس

    ملك ديمقراطي

    التحول الديمقراطي في إسبانيا لم يرض عددا كبيرا من أتباع النظام الشمولي السابق فواجهت اسبانيا مشاكل سياسية كبيرة في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي. عام 1981 وقف الملك خوان كارلوس مع التحول الديمقراطي ضد عملية الانقلاب التي قام بها الجيش بالتعاون مع المليشيات.

  • C:Picture alliance/dpa

    أهم محطات حياة ملك إسبانيا خوان كارلوس

    قريب من الشعب

    عام 2004 هزت إسبانيا فاجعة التفجير الإرهابي في مدريد الذي أودى بحياة 191 شخصا. الملك خوان كارلوس تعاطف مع أقارب الضحايا ومع شعبه وتواجد معهم في هذه اللحظات الحزينة ما جعله قريبا من الشعب.

  • Foto: Getty Images

    أهم محطات حياة ملك إسبانيا خوان كارلوس

    رحلة صيد في افريقيا

    عام 2012 عاد الملك خوان كارلوس مصابا من بوتسوانا بعد رحلة صيد للفيلة، في حين لاتزال اسبانيا تعاني من أثار أزمة اقتصادية خانقة. الإسبان نددوا برحلة البذخ الملكية هذه.

  • Foto: Getty Images

    أهم محطات حياة ملك إسبانيا خوان كارلوس

    سلسلة فضائح

    سلسلة الفضائح الملكية بدأت في التزايد، وظهرت إشاعات تقول إن للملك خوان كارلوس أبناء غير شرعيين، في حين اتهم زوج ابنته بتهم الفساد والتلاعب بالأموال الحكومية.

  • Foto: Reuters

    أهم محطات حياة ملك إسبانيا خوان كارلوس

    الأمير فيليبي أمل الإسبان

    الملك خوان كارلوس تنازل عن العرش لابنه ولي العهد الأمير فيليبي معللا ذلك بأن "هناك جيل جديد يطالب عن حق بتولي القيادة." وذكرت تقارير إخبارية أنه سوف يتعين على البرلمان الاسباني إعداد تشريع خاص يسمح بتحقيق ما أعلنه الملك عن تنازله عن العرش لولي عهده، حيث أن الدستور لا ينص على تنازل الملك عن العرش. الأمير فيليبي يتمتع بشعبية واسعة ويعول عليه الكثيرون في قيادة البلد.

    الكاتب: غونتر بيركينشتوك / زمن البدري


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