إسبانيا تكتشف أحد أكبر مخابئ الحيوانات المُحنطة في أوروبا

ضبطت الشرطة الإسبانية أحد أكبر اكتشافات الحيوانات المُحنطة في أوروبا أثناء تحقيقها في تهريب محتمل، وذلك بعد العثور على مستودع ضخم في بلنسية توجد به حيوانات محنطة منها وحيد القرن ودببة قطبية وأفيال.

وقالت قوات الحرس المدني في بيان إنها اكتشفت ما يزيد على ألف عينة في مستودع صناعي بمساحة 50 ألف متر مربع في بيتيرا ببلنسية قبل أيام. تضمنت مجموعة الحيوانات المحنطة أكثر من 400 نوع محمي، منها بعضالأنواع المنقرضةمثل المها المقوسة القرون، أو المهددة بالانقراض بشدة مثل النمر البنغالي. ومن بين الأنواع الأخرى أسود ونمور وفهود وحيوان الوشق.

اكتشفت الشرطة الإسبانية أحد أكبر مخابئ الحيوانات المُحنطة في أوروبا

وقالت الشرطة إن مالك المستودع رهن تحقيقات في جرائم تهريب وجرائم متعلقة بالنباتات والحيوانات، لكن لم يتم القبض عليه بعد. ويقدر المحققون أن قيمة الحيوانات المحنطة تبلغ 29 مليون يورو(32 مليون دولار). وكان هذا الاكتشاف تتويجا لتحقيق أجراه فريق حماية الطبيعة التابع لشرطة بلنسية والذي بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 عندما صارت الشرطة على علم باحتمال وجود مثل هذا النشاط الخاص المتعلق بجمع الحيوانات في بيتيرا.

ر.ض/ع.ش (رويترز)