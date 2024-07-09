إسبانيا تقلب تأخرها أمام فرنسا وتبلغ نهائي أمم أوروبا

تأهل منتخب إسبانيا للمباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بألمانيا، بعدما قلب تأخره بهدف أمام فرنسا وأحرز هدفين في غضون خمس دقائق من توقيع لامين جمال وداني أولمو في شوط أول ناري.

سجلت إسبانيا هدفين في خمس دقائق من توقيع لامين جمال وداني أولمو في شوط أول ناري لتقلب تأخرها لفوز 2-1 على فرنسا اليوم الثلاثاء لتتأهل إلى نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وسنحت لمنتخب إسبانيا فرصة مبكرة عندما لعب جمال، أصغر لاعب يشارك في قبل نهائي بطولة أوروبا أو كأس العالم، عرضية إلى داخل المنطقة لعبها فابيان رويز برأسه فوق العارضة.

واستغلت فرنسا فرصة مماثلة عندما لعب كيليان مبابي، الذي لعب دون قناع بعدما تعرض لكسر في الأنف في بداية البطولة، عرضية حولها كولو مواني بضربة رأس ليسجل أول هدف لفرنسا من لعب مفتوح في البطولة.

لكن سرعان ما قلب منتخب إسبانيا، الذي كان يفتقد جهود داني كاربخال وروبن لو نورماند للإيقاف وبيدري للإصابة، الأمور رأسا على عقب.

الهدف الثاني لإسبانيا بعد تسديد أولمو التي اصطدمت بالفرنسي جول كوندي إلى داخل الشباك صورة من: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

ولعب جمال تسديدة مذهلة بقدمه اليسرى من مسافة 25 مترا لترتد من القائم إلى داخل الشباك ليصبح أصغر لاعب يسجل في نهائيات كأس الأمم الأوروبية. وقبل أن تستعيد فرنسا توازنها، كلل أولمو هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 25 عندما اصطدمت تسديدته بالفرنسي جول كوندي إلى داخل الشباك. وزادت فرنسا، التي استقبلت هدفا واحدا في خمس مباريات سابقة، من إيقاع المباراة بعد الاستراحة وسنحت لها فرص لكنها أخفقت في إدراك التعادل.

وتأهل المنتخب الإسباني مجددا لنهائي بطولة أمم أوروبا، وكان قد فاز باللقب ثلاث مرات في أعوام 1964 و2008 و2012، بينما خسر نهائي 1984.

وينتظر الماتادور الإسباني في نهائي يورو 2024 الذي سيقام الأحد المقبل على الملعب الأولمبي في برلين، الفائز من مواجهة إنجلترا ضد هولندا مساء الأربعاء على ملعب سيغنال إيدونا بارك في دورتموند.

خ.س/ف.ي (رويترز، ا.ف.ب، د.ب.ا)