إسبانيا تقصي إيطاليا وتواجه كرواتيا بنهائي دوري الأمم الأوروبية

حسم المنتخب الإسباني الدربي المتوسّطي أمام نظيره الإيطالي وفاز عليه 2-1 مساء الخميس (15 يونيو/ حزيران 2023) في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، ليضرب موعداً في المباراة النهائية مع المنتخب الكرواتي الأحد القادم.
وافتتح المنتخب الإسباني التسجيل في الدقيقة الثالثة من المباراة عبر ييريمي بينو الذي خطف الكرة من ليوناردو بونوتشي المرتبك عند مشارف منطقة الجزاء، فانفرد بالحارس جانلويجي دوناروما وأسكن الكرة في الشباك.
وعاد المنتخب الإيطالي بالنتيجة في الدقيقة 11، عندما منح حكم المباراة الأتزوري ركلة جزاء بعدما لمس المدافع روبن لو نورمان الكرة بيده، لينبري لها تشيرو إيموبيلي ويترجمها هدفاً.
وأحرز الإيطاليون هدفاً ثانياً عن طريق دافيد فراتيزي (21)، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود تسلّل، بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.
كن الشوط الثاني كان شوط حظ "لا روخا" الذي بسط سيطرته على مجرياته، وكان له هدف الفوز القاتل عن طريق جوسيلو في الدقيقة 88. ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة، بفوز إسبانيا.
وبهذا، نجح المنتخب الإسباني في التأهل للمباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي من المسابقة، حيث كان قد نجح في ذلك في الموسم الماضي، بفوزه بنفس النتيجة على إيطاليا في قبل النهائي، قبل أن يخسر أمام نظيره الفرنسي في النهائي 2-1.
وتقام المباراة النهائية للبطولة بين إسبانيا وكرواتيا على ملعب روتردام يوم الأحد المقبل (18 يونيو/ حزيران)، على أن يشهد اليوم ذاته مباراة المركز الثالث بين هولندا وإيطاليا.
اكتساح كرواتي لهولندا
لوكا مودريتش، قائد منتخب كرواتيا، فرض نفسه نجماً للقاء بلاده مع منتخب هولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية (14 يونيو/ حزيران 2023).
وكان المنتخب الكرواتي قد بلغ المباراة النهائية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزه الكبير على مضيفه الهولندي 4-2 بعد التمديد إلى الشوطين الإضافيين، مساء الأربعاء على ملعب "دي كويب" في روتردام في نصف النهائي.
وفرض لاعب خط الوسط المخضرم لوكا مودريتش (37 عاماً) نفسه نجماً للقاء إذ تحصل على ركلة جزاء نفذها أندري كراماريتش بنجاح (55) ومرر كرة الهدف الثالث في الشوط الإضافي الأول للبديل برونو بيتكوفيتش (98)، قبل أن يترك بصمته التهديفية من علامة الجزاء في الثاني (117)، ليغادر الملعب على وقع تصفيق الجماهير محتفلاً بهدفه الـ 24 الدولي.
وسجل ماريو باساليتش الهدف الثاني لكرواتيا (73).
وافتتحت هولندا التسجيل عبر دونييل مالين (34)، قبل أن تتأخر بهدفين، وادركت التعادل بهدف قاتل من البديل نوا لانغ (90+6)، لتهتز شباكها مرتين مجدداً بعد التمديد. وكادت كرواتيا تضيف الهدف الخامس، إلا أن حكم اللقاء ألغى هدف بيتكوفيتش بسبب خطأ خلال بناء الهجمة.
ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)
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