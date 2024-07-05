إسبانيا تطيح بألمانيا في الوقت القاتل وتبلغ نصف النهائي

أطاح المنتخب الإسباني بنظيره الألماني صاحب الضيافة من الدور ربع النهائي لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني عن طريق البديل ميكيل ميرينو.

سجل ميكل ميرينو هدفاً في الوقت الإضافي ليمنح إسبانيا فوزاً مثيراً 2-1 على ألمانيا في دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الجمعة (الخامس من تموز/يوليو 2024).

وبدا أن المباراة في طريقها لركلات ترجيح بعدما ساد التعادل 1-1 حتى الدقيقة 119، قبل أن يرتقي ميرينو عالياً ليلعب ضربة رأس إلى داخل المرمى مستغلاً عرضية داني أولمو.

وبعد شوط أول دون أهداف رغم الكثير من الفرص، سجل أولمو هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة السادسة من الشوط الثاني، قبل أن يدرك فلوريان فيرتس التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وتعرض داني كارفخال مدافع المنتخب الإسباني للطرد بعد تلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الإضافي الثاني، بعد تدخله بقوة على جمال موسيالا لاعب المنتخب الألماني.

ونجح المنتخب الإسباني في تأكيد تفوقه في المواجهات المباشرة على المنتخب الألماني في البطولة الأوروبية، حيث حقق فوزه الثالث من أصل أربع مباريات تواجه فيها الفريقين، وسبق للمنتخب الإسباني الفوز على ألمانيا في أول لقاء في نسخة عام 1984 بنتيجة 1/صفر، قبل أن ينجح الفريق الألماني في الفوز 2/صفر في دور مجموعات نسخة عام 1988، فيما حقق المنتخب الإسباني الفوز في اللقاء الذي أقيم في نهائي نسخة عام 2008 بنتيجة 1/صفر.

ويلتقي المنتخب الإسباني في الدور قبل النهائي، مع الفائز من مواجهة فرنساوالبرتغال والتي تقام في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

خ.س/ع.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)