 إسبانيا: تشجيع الأطفال على ركوب الدراجات | مراسلون حول العالم | DW | 31.12.2021

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إسبانيا: تشجيع الأطفال على ركوب الدراجات

في صباح كل يوم جمعة يتم غلق شوارع في برشلونة، ويُسمح لأطفال المدارس باستخدامها كمسار للدراجات لمدة ساعة. خلال هذا الوقت لا يسمح بمرور السيارات والدراجات. بديل الحافلة المدرسية يحظى بنفس القدر من الشعبية بين الصغار والكبار.

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