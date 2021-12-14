إسبانيا: تشجيع الأطفال على ركوب الدراجات

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في صباح كل يوم جمعة يتم غلق شوارع في برشلونة، ويُسمح لأطفال المدارس باستخدامها كمسار للدراجات لمدة ساعة. خلال هذا الوقت لا يسمح بمرور السيارات والدراجات. بديل الحافلة المدرسية يحظى بنفس القدر من الشعبية بين الصغار والكبار.
مع بدء تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا، خرج ممارسو رياضة الجري وركوب الدراجات في جميع أنحاء إسبانيا من منازلهم، حيث سُمح للبالغين بالخروج للتريض لأول مرة منذ سبعة أسابيع.
من الصعوبة ضمان استمرار دعم الدولة وحمايتها للمهاجرين اليافعين القادمين من إفريقيا صوب أوروبا بدون أهلهم. عدد كبير منهم يصبح مآله الشارع والتشرد في ظل نقص تشريعي يحفظ حقوقهم بعد بلوغهم سن الرشد.
إغلاق وتشديد لإجراءات مواجهة تفشي جائحة كورونا في ألمانيا في ذورة موسم أعياد الميلاد ورأس السنة. لكن ما هي الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها وماذا تعني بالنسبة للناس وأصحاب المحلات التجارية التي عليها الإغلاق؟
من المنتظر أن يعود عشاق الدوري الإسباني "لا ليغا" إلى الاستمتاع بمبارياته قريبا، بعدما أكدت الحكومة الإسبانية إمكانية استئنافه وفتح البلد أجواءها من جديد للسياح، في إجراء من شأنه تسريع عودة الحياة لطبيعتها في أوروبا.
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