إسبانيا: تشجيع الأطفال على ركوب الدراجات

الدوري الإسباني يقترب من العودة وإفساح المجال لدخول السياح الأجانب

من المنتظر أن يعود عشاق الدوري الإسباني "لا ليغا" إلى الاستمتاع بمبارياته قريبا، بعدما أكدت الحكومة الإسبانية إمكانية استئنافه وفتح البلد أجواءها من جديد للسياح، في إجراء من شأنه تسريع عودة الحياة لطبيعتها في أوروبا.