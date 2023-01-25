إسبانيا ترسل أول دفعة من دبابات ليوبارد لأوكرانيا

أرسلت إسبانيا ست دبابات قتالية رئيسية من طراز ليوبارد "2 إيه 4" إلى أوكرانيا اليوم السبت (22 أبريل/نيسان 2023)، إلى جانب 20 مدرعة خفيفة لنقل الجنود، ضمن أول دفعة تعهدت مدريد بإرسالها دعماً لكييف في القتال ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس السبت أن الدبابات، باتت في طريقها الى أوكرانيا وستصلها خلال أيام.

وأظهرت لقطات مصورة بثها التلفزيون الدبابات أثناء قيادتها إلى داخل سفينة في ميناء مدينة سانتاندير شمالي البلاد.

وقالت روبليس للصحافيين إن هذه الدبابات "إضافة الى زهاء عشرين مركبة نقل، تمّ تحميلها في ميناء سانتاندير (شمال) وتتّجه الى أوكرانيا، وستصلها خلال الأيام الخمسة أو الستة المقبلة".

وأشارت الوزيرة الى أن "أربع دبابات أخرى من طراز ليوبارد تخضع للتصليح حاليا، وسيتم إرسالها الى أوكرانيا أيضا متى تمّ إنجاز ذلك".

وكان وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم إرسال أول دفعة من دبابات ليوبارد قريباً.

يشار إلى أن دبابات "2 إيه4" خرجت من الخدمة في إسبانيا قبل أكثر من عقد وظلت خارج الخدمة في مستودع قرب سرقسطة منذ 2012. وتم تجديدها بشكل كبير قبل أن يتم شحنها واختبارها لاستخدامها في أوكرانيا.

وفي الأسابيع الأخيرة، تم تدريب 55 أوكرانيا على دبابات ليوبارد في إسبانيا كأعضاء طاقم وفنيين. ومن المقرر أن يتم إرسال أربع دبابات من طراز "2 إيه4" في موعد لاحق.

يذكر أن لدى إسبانيا بالمجمل 347 دبابة من طراز ليوبارد .2 ومن بينها 108 دبابات من طراز "2 إيه 4" القديم و 239 من طراز "2 إيه 6" الأحدث.

ع.ح./أ.ح (أ ف ب، د ب أ)