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إسبانيا تتجاوز عقبة إيطاليا وتتأهل لدور الـ 16 بيورو 2024

٢٠ يونيو ٢٠٢٤

تأهل المنتخب الإسباني إلى دور الـ16 بأمم أوروبا 2024 المقامة حاليا في ألمانيا، وذلك عقب فوزه على نظيره الإيطالي بهدف يتيم سُجل بنيران صديقة. وبذلك أصبح ثاني فريق يضمن له مكانا في أدوار خروج المغلوب بعد المنتخب الألماني.

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أصبح المنتخب الإسباني هو الفريق الثاني الذي يضمن له مكانا في أدوار خروج المغلوب، بعد المنتخب الألماني المضيف.
أصبح المنتخب الإسباني هو الفريق الثاني الذي يضمن له مكانا في أدوار خروج المغلوب، بعد المنتخب الألماني المضيف.صورة من: JESPER ZERMAN/BILDBYRÅN/picture alliance

حسم المنتخب الإسباني تأهله إلى الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم عقب فوزه على إيطاليا حاملة اللقب 1-0 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في غلزنكيرشن اليوم الخميس (20 يونيو/ حزيران 2024).

ونجحت إسبانياأيضا من خلال فوزها في ضمان صدارة المجموعة، فيما ستنضم إيطاليا إليها في الأدوار الإقصائية في حال تجنّبت الخسارة في مباراتها المقبلة أمام كرواتيا يوم الاثنين المقبل.

وسجّل مدافع المنتخب الإيطالي ريكاردو كالافيوري هدفا عكسيا (55) هو الوحيد في اللقاء، فأتاح للمنتخب الإسباني الخروج بثلاث نقاط ثمينة في لقاء هيمن عليه "لا روخا" بشكل كامل.

وثأرت إسبانيا لخسارتها امام إيطاليا في النسختين الأخيرتين، 0-2 في ثمن نهائي عام 2016، ثم بركلات الترجيح في نصف نهائي النسخة الاخيرة التي اقيمت صيف عام 2021.

بيد أنّ إسبانيا تغلّبت على إيطاليا برباعية نظيفة في نهائي نسخة عام 2012 بعد أن تعادلا 1-1 في دور المجموعات. كما التقيا في ربع نهائي 2008، عندما فازت إسبانيا بركلات الترجيح.

وفي 41 مواجهة بين الطرفين، فازت إسبانيا 14 مرّة مقابل 11 فوزاً لإيطاليا.

سنحت للإسباني نيكو ويليامز (وسط الصورة) عدة فرص لكنه لم يترجمها إلى أهداف (20.06.2024).
يمكن القول إنّ المنتخب الإيطالي كان محظوظًا للخروج من الشوط الأول بتعادل سلبي والمباراة عموما بهدف وحيد.صورة من: Alberto Estevez/Agencia EFE/IMAGO

المنتخب الإيطالي كان محظوظا

وفي مجريات المباراة، يمكن القول إنّ المنتخب الإيطالي كان محظوظًا للخروج من الشوط الأول بتعادل سلبي والمباراة عموما بهدف وحيد، بعدما أوشك المنتخب الإسباني حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب الـ "يورو" (3 مرات) بالتساوي مع ألمانيا، أن يدكّ مرمى الآزوري بأكثر من هدف دون ان يحالفه الحظ.

ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن منتخب إيطاليا صاحب المركز الثاني، فيما يحتل منتخب ألبانيا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متفوقا بفارق الأهداف عن كرواتيا صاحبة المركز الرابع والأخير.

وأصبح المنتخب الإسباني هو الفريق الثاني الذي يضمن له مكانا في أدوار خروج المغلوب، بعد المنتخب الألماني المضيف، الذي حقق فوزه الثاني في المجموعة الأولى أمس الأربعاء على حساب المجر بهدفين دون مقابل.

وسيلتقي المنتخب الإسباني في الجولة الثالثة مع نظيره الألباني يوم الاثنين المقبل (24 يونيو/ حزيران)، ويلعب المنتخب الإيطالي في نفس اليوم مع نظيره الكرواتي.

 

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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