إسبانيا تبحث عن 200 مهاجر فُقد قاربهم في الطريق إلى الكناري

أفادت متحدّثة باسم جهاز خفر السواحل الإسباني (العاشر من يوليو/ تموز 2023) أنه تم إنقاذ 86 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء كانوا على متن مركب تم رصده في وقت سابق من النهار قبالة أرخبيل الكناري. والأشخاص الذين أنقذوا هم ثمانون رجلا وست نساء وسينقلون إلى ميناء أرغينيغين في جزيرة غران كناريا، وفق ما أعلن جهاز خفر السواحل.

وكانت إسبانيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنّها رصدت قبالة جزر الكناري قارباً تتوافق أوصافه مع أوصاف مركب مفقود أبحر من السنغال قبل حوالي أسبوعين وعلى متنه نحو 200 مهاجر.

وقالت متحدثة باسم جهاز الإغاثة الإسباني إنّ الطائرة التي أرسلت بحثاً عن القارب المفقود "حدّدت موقع قارب يبدو أنّه هو الذي نبحث عنه لأنّه من الجوّ، رأى (عناصر الإنقاذ) أنه قد يكون هناك حوالى 200 شخص على متنه".

بيد أنّ جهاز الإنقاذ عاد وأعلن لاحقا أنه أخطأ التقدير، مشيرا في تصريح لوكالة فرانس برس إلى "صعوبة تحديد عدد الأشخاص من الجو". وقال خفر السواحل الإسباني في وقت سابق إنهم يبحثون عن القارب المفقود في المحيط الأطلسي.

وبحسب منظمة كاميناندو فرونتيراس غير الحكومية التي تحصل على معلوماتها من اتصالات من المهاجرين أو أقاربهم، فقد أبحر القارب في 27 حزيران/يونيو من مدينة كافونتين السنغالية التي تبعد نحو 1700 كلم من سواحل الكناري. وقالت مؤسِّسة المنظمة غير الحكومية هيلينا مالينو في رسالة صوتية "أبلغتنا العائلات باختفاء الزورق الذي انقطعت أخباره منذ أيام عدّة". وفُقد بحسب المنظمة زورقان آخران أبحرا من السنغال وعلى متنهما حوالى 120 شخصا.

وفُقدت القوارب الثلاثة، وعلى متنها نحو 300 شخص في البحر بين إفريقيا وجزر الكناري. وتم قبل عدة أيام تحذير جميع السفن المتواجدة في المنطقة البحرية محل البحث لمراقبة المهاجرين.

تحاول قوارب خفر السواحل الإسبان العثور على قوارب المهاجرين

وفي حزيران/يونيو، وصل 19 قاربا على متنها لاجئون من السنغال إلى جزر الكناري، بينما لم يتم تسجيل أي منها منذ بداية العام. وانتقدت منظمة غير حكومية إسبانيا لاستخدامها طائرة بحث واحدة والتي كانت في الجو فقط لساعات قليلة في اليوم. وأضافت أن هناك افتقارا للتعاون مع المغرب "التي تعمل على صد اللاجئين وليس على إنقاذهم".

ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بلغ عدد المهاجرين الأفارقة في جزر الكناري العام الجاري حتى الثاني من تموز/يوليو 7278 مهاجرا. ووفقا لمنظمة كاميناندو فرونتيراس، توفي 778 شخصا على الأقل في طريق الأطلسي في النصف الأول من العام. غير أنه من المحتمل أن يكون عدد الحالات غير المسجلة أعلى من ذلك. وفي حال تأكيد غرق القوارب، فسوف يكون أحد أسوأ حوادث غرق المهاجرين في البحر، بعد غرق قارب لاجئين قبالة الساحل اليوناني في منتصف حزيران/يونيو وكان على متنه ما يصل إلى 500 شخص.

وفي السنوات الأخيرة، زادت أعداد المهاجرين إلى جزر الكناري بسبب تشديد الضوابط في البحر الأبيض المتوسط. ويتكرر غرق المراكب قبالة الأرخبيل، خصوصاً بسبب التيارات المائية القوية ورداءة القوارب. وبحسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة، فقد مات أو فُقد 126 مهاجراً أثناء محاولتهم بلوغ جزر الكناري بين مطلع العام وحزيران/يونيو.

جزر الكناري: وجهة جديدة للمهاجرين غير القانونيين

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)