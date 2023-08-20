إسبانيا بطلة لكأس العالم لكرة القدم للسيدات لأول مرة بفوزها على إنجلترا

فاز منتخب سيدات إسبانيا تحت قيادة المدرب خورخي فيلدا على نظيره الإنجليزي بلقب بطولة كأس العالم 2023 للسيدات، والمقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.

وجرت مباراة النهائية للبطولة في اليوم الأحد (20 اغسطس آب 2023) بين المنتخبين الإسباني والإنجليزي في سيدني. وهذه أول مرة يحرز فيها منتخب لاروخا ببطولة كأس العالم للسيدات.

ويعد المنتخب الإسباني أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف برصيد 17 هدفا، وحسم المنتخب الإسباني المباراة بهدف نظيف سجلته أولغا كارمونا في الدقيقة 29، وأهدرت زميلتها جينيفر هيرموسو ضربة جزاء في الدقيقة .70

وانضم المنتخب الإسباني إلى السجل الذهبي لمونديال السيدات، وأصبح خامس منتخب يتوج بلقب البطولة على مدار تاريخها.

وفشل المنتخب الإنجليزي في إضافة اللقب العالمي إلى لقبه القاري بعد الفوز في منتصف العام الماضي بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2022).

م.س/و.ب (د ب أ)