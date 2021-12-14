 إسبانيا: انطلاقة جديدة لنيلوفر بيات | مراسلون حول العالم | DW | 07.01.2022

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مراسلون حول العالم

إسبانيا: انطلاقة جديدة لنيلوفر بيات

بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، نُقل آلاف الأشخاص جواً إلى أوروبا، كما حدث مع لاعبة الألعاب الباراليمبية نيلوفر بيات وزوجها. وهما يريدان الآن الانطلاق من جديد في بلباو الإسبانية.

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