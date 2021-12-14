إسبانيا: انطلاقة جديدة لنيلوفر بيات

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بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، نُقل آلاف الأشخاص جواً إلى أوروبا، كما حدث مع لاعبة الألعاب الباراليمبية نيلوفر بيات وزوجها. وهما يريدان الآن الانطلاق من جديد في بلباو الإسبانية.
رغم تردي اقتصاد أفغانستان وتزايد معدلات الفقر، لايزال المجتمع الدولي منقسما حيال تقديم المساعدات خشية أن يؤدي ذلك إلى تقوية حركة طالبان. وتثار تساؤلات عمَّ سيحمله عام 2022 لهذا البلد الفقير الذي مزقته الحروب.
حكومة طالبان تحلّ الهئية المستقلة للانتخابات، في خطوة أعقبت كذلك حلّ لجنة الطعون الانتخابية ووزارتين، ما اعتبر "دليلاً جديداً" على أن الحركة المتشددة لم تغير من نهجها السابق.
لايزال نحو 20 ألف أفغاني ينتظرون السماح لهم بدخول ألمانيا. أغلب هؤلاء هم نشطاء في مجال حقوق الإنسان وفنانون وعلماء وصحفيون، وغيرهم من الأشخاص الذين تصنفهم الحكومة الألمانية على أنهم معرضون للخطر بشكل خاص.
قالت الحكومة الإيطالية إن الفتاة الأفغانية ذات العيون الخضراء الشهيرة والتي ظهرت على غلاف "ناشيونال غيوغرافيك" عام 1985، أجليت إلى إيطاليا. وتواجه البلاد حاليا مجاعة بسبب نقص السيولة بعد استيئلاء طالبان على الحكم.
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