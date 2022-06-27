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إسبانيا: المهاجرون يعيدون الحياة للقرى المهجورة

الكثير من قرى إسبانيا شبه خالية من السكان. فالشباب يغادرون ولا يبقى سوى كبار السن. في الوقت نفسه يزداد عدد اللاجئين الذين يدخلون البلاد ويبحثون عن موطن لهم. اليوم هنالك برنامج حكومي من شأنه المساعدة في ذلك.