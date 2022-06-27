إسبانيا: المهاجرون يعيدون الحياة للقرى المهجورة

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الكثير من قرى إسبانيا شبه خالية من السكان. فالشباب يغادرون ولا يبقى سوى كبار السن. في الوقت نفسه يزداد عدد اللاجئين الذين يدخلون البلاد ويبحثون عن موطن لهم. اليوم هنالك برنامج حكومي من شأنه المساعدة في ذلك.
كشف تقييم للهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين بألمانيا أن أغلب الأشخاص الذين قدموا طلبات لجوء للمرة الأولى في ألمانيا خلال العام الماضي كانوا قد دخلوا إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير معترف به.
بسبب رفض قواعد اللباس الصارمة، تعد سارة خادم أحدث رياضية تتحدى النظام الإيراني وتترك بصمتها على حركة الحرية في البلاد.
رفعت محكمة استئناف في المغرب عقوبة المهاجرين المتهمين باقتحام جيب مليلية إلى ثلاث سنوات حسب ما أكد ناشط حقوقي مغربي. ومنذ 24 حزيران/يونيو، قضت المحاكم المغربية بسجن عشرات المهاجرين، معظمهم سودانيون:
في ظل الاعتماد على جلسات التخاطب كعلاج شبه وحيد للتلعثم وعدم فعاليتها مع الجميع، يتمسك بعض العلماء ببارقة أمل جديدة تتمثل في تحفيز الدماغ بالكهرباء. فهل يمكن تحفيز المخ بدون اللجوء لتدخل جراحي من أجل علاج التلعثم؟
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