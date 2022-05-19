إسبانيا: الكمامة وشعور جديد بالحياة

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ارتداء الكمامة في إسبانيا لم يعد فرضاً، بل طواعية. إلا أن رفع الحظر - كما يرى الأطباء - قد جاء مبكراً، بعد أن بدأ عدد الإصابات يرتفع من جديد. والبعض يرون أن موجة جديدة ستجتاح البلاد.
أعلن معهد روبرت كوخ استمرار تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بل ولم تسجل أي وفاة اليوم بسبب الفيروس منذ أيلول/سبتمبر 2020، في مؤشر إيجابي سيعزز من فرص دحر الفيروس على الأقل في شكله الحالي.
لا تريد مدريد التفريط في الغاز الجزائري، لكنها تولي اهتماما بالغا لشريكها المغربي. كيف يمكنها التوفيق بين علاقة مثمرة مع الجانبين، خصوصا مع ضغط الجزائر وتهديدها بفسخ عقود الطاقة، في وقت حساس بسبب حرب روسيا على أوكرانيا؟
رغم استمرار الأعداد المرتفعة لحالات الإصابة بفيروس كورونا، سيتم إلغاء معظم قواعد مكافحة كورونا ابتداء من يوم غد السبت، هذا في وقت عبر غالبية الألمان عن قلقهم من هذا الإجراء.
وافق البرلمان الألماني على إلغاء معظم قواعد مكافحة كورونا بعد إقراره لتعديل قانون الحماية من العدوى. وسيظل إلزام ارتداء الكمامات ساريا في الحافلات والقطارات. ويتاح للولايات إمكانية تشديد القيود في حالة ظهور بؤر وبائية.
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