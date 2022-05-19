 إسبانيا: الكمامة وشعور جديد بالحياة | DW الأخبار | DW | 19.05.2022

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إسبانيا: الكمامة وشعور جديد بالحياة

ارتداء الكمامة في إسبانيا لم يعد فرضاً، بل طواعية. إلا أن رفع الحظر - كما يرى الأطباء - قد جاء مبكراً، بعد أن بدأ عدد الإصابات يرتفع من جديد. والبعض يرون أن موجة جديدة ستجتاح البلاد.

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