اصطدام بالرأس أثناء مباراة ينهي حياة لاعب كرة صالات

مأساة تعيشها كرة الصالات الكاتالونية، بعد وفاة راؤول خورادو كالفو، عن 19 عامًا فقط. لقد سقط بعد اصطدامه بلاعب منافس ولم يكتب النجاح لمحاولات الأطباء إنقاذ حياته، فمات في اليوم التالي. فكيف تحدث ناديه والنادي المنافس؟

أثناء مباراة لكرة قدم الصالات في إسبانيا يوم الأحد سقط لاعب شاب على الأرض ولم يقم من مكانه بعد اصطدامه بالرأس وبقوة، عن طريق الخطأ، بأحد لاعبي الفريق المنافس، ليتعرض لإصابات بليغة فارق بسببها الحياة في اليوم التالي.

ويتعلق الأمر باللاعب راؤول خورادو كالفو (19 عاما) لاعب فريق "أتيكو دى ساباديل" خلال مواجهة مع سبورت سالا سانتا بيربيتوا في دوري الدرجة الثالثة.

أسرع مساعدون لنجدة اللاعب الشاب، الذي لعب ست مباريات هذا الموسم، وتوقفت المباراة. وتلقى خورادو كالفو الرعاية الطبية وتم نقله إلى عيادة قريبة، لكن التدابير التي تم اتخاذها بسرعة لم تعد قادرة على إنقاذ حياة خورادو، بحسب ما نقل موقع جريدة "بيلد" الألمانية، اليوم الثلاثاء.

وأعلن النادي الكاتالوني عن وفاة راؤول الاثنين، من خلال بيان تمت مشاركته على شبكات التواصل الاجتماعي. كما نشر مجلس مدينة ساباديل رسالة تعزية وأعلن يوم حداد. وانضمت العديد من الكيانات إلى آلام النادي وأسرة المتوفى، بما في ذلك الاتحاد الكاتالوني لكرة القدم، بحسب ما ذكر اليوم الثلاثاء موقع "lavanguardia".

وجاء في البيان: "على الرغم من التحرك السريع من جانب الجمهور والخدمات الطبية، لم يكن من الممكن فعل أي شيء لرد ما وقع، وقد رحل راؤول عنا يوم الاثنين". مضيفا: "لاعب، زميل، أخ، ابن، صديق، مقاتل داخل وخارج الملعب. الفراغ (الذي تركته) ليس له حدود، أداؤك مصدر إلهام. ستظل ذكراك مرتبطة إلى الأبد بالدرع الذي دافعت عنه حتى النهاية"، بحسب ما أضاف "lavanguardia".

كذلك فإن سبورت سالا سانتا بيربيتوا، الفريق المنافس في المباراة التي سقط فيها اللاعب، أعرب هو أيضا عن صدمته الشديدة وكتب : "نود أن نعرب عن خالص تعازينا وكل دعمنا للأصدقاء والزملاء وخاصة عائلة راؤول في هذه الأوقات الصعبة. لا نريد أبدًا رؤية مثل هذه الحوادث في عالم الرياضة.. ارقد بسلام يا راؤول"، حسبما نقل موقع "بيلد".

صلاح شرارة