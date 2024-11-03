إسبانيا- ارتفاع عدد ضحايا الفيضان وناجون يرشقون الملك بالطين

ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات إسبانيا، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ في ظروف صعبة خاصة مع استمرار هطول الأمطار وصعوبة الوصول إلى أماكن مغلقة مغمورة تماما بالمياه. وغاضبون يرشقون الملك بالطين أثناء زيارته للمناطق المنكوبة.

بلغ عدد قتلى الفيضانات و العواصف الشديدة في شرق وجنوب إسبانيا، 213 قتيلا، اليوم الأحد (الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، بينما لا يزال هناك العديد في عداد المفقودين، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (آر تي في إي)، نقلا عن خدمات الطوارئ في منطقة بلنسية الأكثر تضررا في البحر المتوسط.

ويتم حاليا تفعيل إنذار باللون البرتقالي - وهو ثاني أعلى مستوى - في أجزاء من بلنسية، بما يشمل إقليم كاستيلون، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة.

وقد دخلت جهود الإنقاذ الآن يومها السادس. ويعد البحث صعبا بشكل خاص في الأنفاق ومواقف السيارات الموجودة تحت الأرض أو ذات الطوابق المتعددة التي تغمرها المياه.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أمس السبت نشر 5000 جندي و5000 شرطي آخرين. فيما تقول الحكومة المركزية الإسبانية في مدريد إن هناك أكثر من 3600 عسكري منتشرين حاليا في المناطق الأكثر تضررا بالقرب من بلنسية.

إسبانيا تحاول التعافي من آثار الفيضانات المدمرة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

رشق الملك ومسؤولين بالطين

وقام حشد من الناجين الغاضبين من الفيضانات التي شهدتها إسبانيا، برشق الملك فيليبي السادس ومسؤولي الحكومة بالطين، وتوجيه الإهانات لهم، عندما قاموا اليوم الأحد بأول زيارة لهم إلى إحدى أكثر المدن تضررا.

ورافق مسؤولون حكوميون الملك، الذي حاول أن يتحدث مع بعض السكان المحليين، بينما كان آخرون يصرخون في وجهه في بايبورتا، وهي واحدة من ضواحي مدينة بلنسية التي دمرتها الفيضانات. واضطرت الشرطة إلى التدخل بجنود على ظهور الخيل، لإبعاد الحشد الذي قدر بعدة عشرات.