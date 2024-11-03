  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية
طبيعة وبيئةأوروبا

إسبانيا- ارتفاع عدد ضحايا الفيضان وناجون يرشقون الملك بالطين

٣ نوفمبر ٢٠٢٤

ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات إسبانيا، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ في ظروف صعبة خاصة مع استمرار هطول الأمطار وصعوبة الوصول إلى أماكن مغلقة مغمورة تماما بالمياه. وغاضبون يرشقون الملك بالطين أثناء زيارته للمناطق المنكوبة.

https://p.dw.com/p/4mXt5
ملك اسبانيا فيلبي السادس يلتقي ناجين غاضبين في منطقة الفيضانات 03.11.2024
قام ناجون من الفيضانات برشق ملك إسبانيا ومسؤولين حكوميين بالطين تعبيرا عن غضبهم من التقصير في مساعدتهمصورة من: Manaure Quintero/AFP/Getty Images

بلغ عدد قتلى الفيضانات و العواصف الشديدة في شرق وجنوب إسبانيا، 213 قتيلا، اليوم الأحد (الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، بينما لا يزال هناك العديد في عداد المفقودين، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (آر تي في إي)، نقلا عن خدمات الطوارئ في منطقة بلنسية الأكثر تضررا في البحر المتوسط.

ويتم حاليا تفعيل إنذار باللون البرتقالي - وهو ثاني أعلى مستوى - في أجزاء من بلنسية، بما يشمل إقليم كاستيلون، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة.

وقد دخلت جهود الإنقاذ الآن يومها السادس. ويعد البحث صعبا بشكل خاص في الأنفاق ومواقف السيارات الموجودة تحت الأرض أو ذات الطوابق المتعددة التي تغمرها المياه.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أمس السبت نشر 5000 جندي و5000 شرطي آخرين. فيما تقول الحكومة المركزية الإسبانية في مدريد إن هناك أكثر من 3600 عسكري منتشرين حاليا في المناطق الأكثر تضررا بالقرب من بلنسية.

إسبانيا تحاول التعافي من آثار الفيضانات المدمرة

رشق الملك ومسؤولين بالطين

وقام حشد من الناجين الغاضبين من الفيضانات التي شهدتها إسبانيا، برشق الملك فيليبي السادس ومسؤولي الحكومة بالطين، وتوجيه الإهانات لهم، عندما قاموا اليوم الأحد بأول زيارة لهم إلى إحدى أكثر المدن تضررا.

ورافق مسؤولون حكوميون الملك، الذي حاول أن يتحدث مع بعض السكان المحليين، بينما كان آخرون يصرخون في وجهه في بايبورتا، وهي واحدة من ضواحي مدينة بلنسية التي دمرتها الفيضانات. واضطرت الشرطة إلى التدخل بجنود على ظهور الخيل، لإبعاد الحشد الذي قدر بعدة عشرات.

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

فيينا، النمسا وقوع فيضانات بعد هطول أمطار غزيرة بأرقام قياسية (17/8/2024)

النمسا – أمطار غزيرة وفيضانات عارمة وانهيارات أرضية بجبال الألب

النمسا – أمطار غزيرة وفيضانات عارمة وانهيارات أرضية بجبال الألب

معدل قياسي لهطول الأمطار في فيينا وعواصف عاتية في جبال الألب. الأمطار الغزيرة تغمر أجزاء في النمسا وتغلق الطرق وتؤدي لحدوث فوضى مرورية. وتتأثر منطقة تيرول خصوصا ولم تحدد السلطات موعد إعادة فتح رابط حيوي مع ألمانيا.
مناخ١٨ أغسطس ٢٠٢٤