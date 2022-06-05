 إسبانيا: إنقاذ بقايا محاصيل | العولمة 3000 | DW | 11.06.2022

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العولمة 3000

إسبانيا: إنقاذ بقايا محاصيل

غالبا ما يبدأ هدر الطعام أثناء حصاده في الحقل، لأن مواصفات الفاكهة والخضروات لا تتناسب مع المعايير. هذا ما تريد منظمة إسبانية غير حكومية تغييره، وتقوم بجمع بقايا الحصاد وتوزيعها على المحتاجين. يساعد البرنامج في سد جوع الناس وهو صحي ويخلق فرص عمل.

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