إسبانيا: إنقاذ بقايا محاصيل

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غالبا ما يبدأ هدر الطعام أثناء حصاده في الحقل، لأن مواصفات الفاكهة والخضروات لا تتناسب مع المعايير. هذا ما تريد منظمة إسبانية غير حكومية تغييره، وتقوم بجمع بقايا الحصاد وتوزيعها على المحتاجين. يساعد البرنامج في سد جوع الناس وهو صحي ويخلق فرص عمل.
يحل شهر رمضان هذا العام وقد ضربت أزمتا غذاء وطاقة أغلب الدول. وتعاني دول من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية الأساسية بجانب ارتفاع أسعار المحروقات، فيما تعاني دول أخرى من أزمة شح في الغذاء نفسه.
مع تدهور الزراعة في دول عربية غير نفطية ارتفعت نسبة البطالة واتسعت دائرة الفقر فيها. غير أن جائحة كورونا تفتح أمامها فرصة لإعادة إحياء زراعات محلية وسد جزء كبير من نقص الأغذية. أين تكمن هذه الفرص وما شروط استغلالها؟
سلط منح جائزة نوبل للسلام لبرنامج الغذاء العالمي، الضوء على البرنامج التابع للأمم المتحدة ودوره الرئيسي في مكافحة الجوع حول العالم، كما في السودان وسوريا واليمن، فما هي الأنشطة التي بموجبها أستحق جائزة مرموقة كنوبل؟
يعد المغرب ثالث منتج للفوسفات في العالم إذ يختزن 75 بالمائة من الاحتياطي العالمي من الفوسفات المهم في صناعة الأسمدة. وتساعد صادراته من الأسمدة في تخفيف أزمة الغذاء في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
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