 إساءة للإسلام أم نقاش للطبقية.. ماذا تخفي قضية ولد امخيطير؟ | سياسة واقتصاد | DW | 22.07.2019

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سياسة واقتصاد

إساءة للإسلام أم نقاش للطبقية.. ماذا تخفي قضية ولد امخيطير؟

لا تختزل قصة المدون الموريتاني ولد امخيطير مجرّد حكم بالردة، بل تلقي الضوء كذلك على واقع الطبقية، وحقيقة استخدام الدين للتحريض على إعدام شاب دعّم فكرته حول واقع فئة "لمعلمين" في موريتانيا بوقائع تاريخية مثيرة للجدل.

Mauritanien Protest (Getty images/AFP/A. O. Mohamed Elhadj)

قد تكون القضية الدينية الأكثر حساسية بين كلّ القضايا التي عرضت أمام القضاء الموريتاني طوال سنوات. هي قضية من يدأب الإعلام الموريتاني بوصفه بـ"شاتم الرسول"، بناءً على مقال رأي نشره نهاية 2013، أدى إلى الحكم عليه بالإعدام واتهامه بالزندقة من لدن القضاء الابتدائي ثم الاستئنافي، قبل أن تتدخل المحكمة العليا بداية 2017 وتنقض الحكم، لتعود القضية إلى الاستئناف الذي خفّف الحكم إلى سنتين سجنا بعد تكييف التهمة إلى الردة.

ورغم "توبة نصوح" لمحمد الشيخ ولد امخيطير، أعلنها أكثر من مرة، آخرها عندما خرج قبل أيام بتصريحات لقناة الموريتانية الرسمية، وذلك عقب قرار من رئاسة الدولة بالإفراج عنه بعد اجتماع مع مجموعة من علماء الدين خلال هذا الشهر، إلّا أنه "لا يزال مختطفًا في سجن مجهول، ولا ندري هل الاعتراف الذي بُث كان بكامل إرادته أم لا"، حسب تعبير محاميه محمد ولد أمين في تصريح لـDW  عربية.

وتطرح قضية هذا الشاب الكثير من الأسئلة، حول طبيعة المقال الذي أثار كل هذا اللغط؛ وهل يتعلّق الأمر بإساءة واضحة أم نقد ديني، وكذا عن النقاش الديني في بلد كموريتانيا تصدّر عام 2016 ترتيب منظمة "مراسلون بلا حدود" في حرية التعبير بالمنطقة العربية، وأسباب كلّ هذه الضغط الشعبي بإعدام شاب، خاصة أن هناك من يربط هذا الضغط بانتماء ولد امخيطير إلى فئة "لْمعلمين" التي طالما تحدثت عن تعرضها للتهميش في البلاد.

لماذا كل هذا الاحتقان حول المقال؟

يحمل المقال عنوان "الدين والتدين ولمعلمين" ونُشر بداية في موقع فيسبوك قبل أن يُنشر لاحقاً في مواقع أخرى. واستند فيه صاحبه إلى ما اعتبره وقائع حدثت في بداية الإسلام كي يخلص إلى أن "عصر الدين" (يقابله في المقال عصر التدين) شهد نوعاً من التفضيل بين الناس، ومن ذلك أن "الأخوة وعلاقة الدم والقربى تمنح حق الرحمة لقريش في الفتح وتحرم بني قريظة من ذلك الحق". ويحاول الكاتب إحالة هذه الأمثلة على واقع فئة "لمعلمين" في البلاد وما يعانوه مقابل الحظوة التي تملكها فئة البيظان (أي البيض).

وقد تكرّر التنديد الدولي باعتقال هذا المدون، وخاضت عدة منظمات حقوقية حملة واسعة لإطلاق سراحه، ومن ذلك تأكيد الأمم المتحدة على أن الاعتقال تعسفي وينتهك القانون الدولي. كما اعتبرت منظمة العفو الدولية أن ولد امخيطير "مسجون بسبب تصميمه الشجاع على الدفاع عن ضحايا العبودية والتمييز".

وفي رأي الناشطة الحقوقية الموريتانية، آمنة منت المختار، أن جلّ من هاجموا ولد امخيطير لم يقرؤوا مقاله الذي تحدث فيه عن تحليل الطبقات الاجتماعية، لكنهم يعتمدون على فكرة أن من حكمت الشريعة بموته يجب أن يُعدم، لافتةً في تصريحات لـDW  عربية أنها كانت بدورها ضحية لفتوى تتهمها بالكفر وتنادي برأسها، لأنها كانت من أول من وقف إلى جانب المدون بعد اعتقاله.

غير أن العديد من الكتاب في موريتانيا يرون أن المدون "أساء فعلا" في مقاله إلى رسول الإسلام، خاصةً عندما تحدث عن وقائع تاريخية كثير من علماء الإسلام يقولون إن المصادر التي توثقها ضعيفة ولا يمكن بالتالي تأكيد أنها حدثت فعلا، وهو ما شكّل سنداً للدولة التي تتحفظ على المُعتقل، خارج القانون طوال عام وثمانية أشهر، بدعوى حمايته ممن يريدون "تطبيق الشرع بأيديهم".

تحريض متواصل على إعدامه

وكما تعرّض اعتقال ولد امخيطير لانتقادات واسعة من الحقوقيين، تعرّض قرار إلغاء حكم الإعدام بحقه إلى هجوم كبير من رجال الدين، ومن ذلك بيان لعدد منهم، تكرّر نشره خلال السنتين الأخيرتين أكثر من مرة متهما الكاتب بـ"بيع دينه". ويتحدث البيان عن ما وصفه بـ"وجود إجماع بين علماء المسلمين" على "وجوب قتل ساب النبي (ص) وتشريد من خلفه به وإن تاب وحسن إسلامه". وطلب البيان أن يرجع البت في الأحكام الشرعية إلى العلماء وليس لأي جهة أخرى.

وليس رجال الدين وحدهم، فقد خرجت مسيرات كبرى تضغط على القضاء الموريتاني لإعدام الشاب، ومثال ذلك ما جرى خلال عرض القضية على المحكمة العليا، عندما خرج الآلاف في عدة مدن موريتانية يرفعون شعارات تطالب بالقصاص وترفض توبة المدون، فضلاً عن ترويج وسوم على مواقع التواصل الاجتماعي كـ" #الإعدام للمسيء".

وتعتمد موريتانيا في الكثير من قوانينها على الشريعة الإسلامية، فالمادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني تنص على قتل من "ارتد عن الإسلام". وقد كانت هذه المادة تتيح لمن "يتوب" إنقاذ نفسه من الإعدام، لكن تعديلات مررتها الحكومة مؤخراً لم تعد تسمح بذلك.

وتقول الناشطة منت المختار، التي رُشحت سابقاً لجائزة نوبل للسلام، إن السلطة دعمت الحملة ضد ولد امخيطير، واستغلتها لتحقيق أهداف سياسية ولحشد الدعم الشعبي في فترة من الفترات، خاصة وأنها تدرك مدى حساسية الشأن الإسلامي في موريتانيا. وتستدل المتحدثة على ذلك بما جرى من تعديل للمادة 306.

والمثير في قضية ولد امخيطير أن المَطالب بإعدامه لم تكن حكراً على رجال الدين أو الشارع الموريتاني، بل رفعتها أحزاب سياسية أيضا، كحزب تيار الفكر الجديد والحزب الوطني للإنماء وحزب الوطن. وطالب بها كذلك محامون وبعض من يصنفون في دائرة المثقفين.

انتقام من نقد الطبقية؟

ينتمي ولد امخيطير لفئة "لمعلمين" التي تمتهن غالباً الحرف التقليدية في البلاد. وطوال عقود، بقيت هذه الفئة تؤكد على معاناتها من تهميش الدولة في تنظيم قطاع الصناعة التقليدية. وهي تعاني من تهميش مجتمعي أيضا إذ ينظر إليها على أنها أقّل علماً، بل وكثيراً ما يكون التمييز على أساس البشرة. كما أن هناك من يبني التمييز ضد هذه الفئة بناءً على النسب وعلى معطيات تاريخية تعود لزمن كانت فيه العبودية منتشرة في المنطقة.

"منبع الحملة ضد ولد امخيطير يعود لانحداره من طبقة الصناع التقليديين، المنبوذة من لدن الجميع، ولو كان من فئة اجتماعية أخرى لما تعرّض لهذه الحملة" تقول منت المختار، مبرزة أن "شباباً من ينحدرون من فئات تنتمي لعلية المجتمع كتبوا أخطر مما كتبه ولد امخيطير، ولم يتحدث أحد عنهم".

الكاتب: إسماعيل عزام

  • Wrapped in a vibrant pink scarf, Schweda, sits on the ground with one of her children

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

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  • A boy sits in rubbish along the side of a road

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

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    بعد ربع قرن من الجفاف الذي شهدته موريتانيا تحول مجتمع البدو الرحل إلى مجتمع مستقر.غير أن هذا التحول المجتمعي كان صعبا، حيث أصبح معدل البطالة في البلاد 40 في المئة، والكثير من الناس اضطروا للعيش بأقل من دولار واحد في اليوم.

  • A young boy stands in front of a makeshift house

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

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    على مشارف العاصمة نواكشوط توجد الأحياء الفقيرة، حيث يعيش عبيد سابقون، بالإضافة إلى سكان الأرياف الفقراء في غيتو على شاكلة أكواخ الصفيح.

  • Dressed in a patterned scarf, Mbarka sits holding a young boy

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  • Portrait of Messaoud Boubacar and former slave Matallah

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    النضال من أجل الحرية

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  • A woman stands in a doorway to a makeshift shack

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    أرقام مخيفة

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  • A young girl wearing a dress stands alone in a makeshift house

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    مجتمع خال من الآباء

    "في مجتمع العبودية لا يوجد آباء"، كما يقول مسعود أبو بكر الناشط في مجال مناهضة العبودية. يغيب دور الأب تماما، حيث أن المستعبِدين "يمتلكون" النساء، وعندما يصبحن حوامل ويصبح لديهن أطفال، يتم بيعهن أو يفعلون بهن ما يشاؤون.

  • Portrait of Yarg, a boy of 11

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    العدالة الغائبة

    في يمين الصورة يظهر الطفل يرق البالغ من العمر 11 عاما، وهو من العبيد القلائل الذين نجحوا في تقديم مستعبديهم إلى المحاكمة . تم الحكم على الرجل بسنتين سجنا، في جريمة من المفروض أن يكون أخف حكم فيها هو عشر سنوات سجنا.

  • Men ride donkey carriages through a rubbish-filled street

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    الهوة بين الفقراء و الأغنياء

    موريتانيا واحدة من أغنى بلدان غرب افريقيا، ومع ذلك فأن مداخيل الصيد البحري والموارد المعدنية لا تجد طريقها إلى كافة شرائح الشعب الموريتاني.

  • A woman sits on a dirt floor caring for a child

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    استعادة الكرامة

    يعيش معطى الله اليوم رفقة زوجته وابنه في فقر مدقع، ولكن بالرغم من كل التحديات التي ينبغي أن يواجهها، إلا أنه استعاد كرامته الإنسانية والأمل في مستقبل أفضل.

    الكاتب: روبرت آشر/ صفاء فاقي/ ريم نجمي


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