إزالة 452 قطعة معدنية من معدة شاب في الهند

بعد شكواه المتواصلة من آلام في المعدة، توجه شاب (28 عاماً) إلى مستشفى في مدينة أحمد آباد الهندية، من أجل وضع حد لمعاناته واستعادة عافيته، إلاّ أن ما اكتشفه الأطباء في معدة هذا المريض أصابهم بصدمة كبيرة.
فقد وجد الأطباء حوالي 452 قطعة معدنية في معدة الشاب المريض. وتزن هذه القطع مجتمعة حوالي أربعة كيلوغراما. وهي تتكون من مقصات للأظافر ودبابيس الأمان والبراغي، فضلاً عن عملات معدنية، وفق ما أورد موقع "إنديا توداي".
وتابع نفس المصدر أن الأطباء استعانوا بالأشعة السينية بهدف تحديد سبب آلام المريض، حيث أخد الأطباء المريض على وجه السرعة إلى غرفة العمليات لإزالة كل القطع المعدنية في معدته، والتي يبدو أنه دأب على أكلها في آخر سبعة شهور.
أما عن سبب تواجد هذا الكم الكبير من القطع المعدنية في معدة الشاب، فهو أنه يُعاني ربما من مرض عقلي، فقد نقل موقع صحيفة "ميرور" البريطانية عن الأطباء قولهم "ليس شخصاً عادياً. إنه يُعاني من مرض عقلي. لذلك، من الوارد أنه استهلك هذه القطعة المعدنية بشكل متكرر". وأضاف الموقع البريطاني أن المريض استجاب بشكل جيد للعلاج بعد خضوعه لعملية جراحية، وسيبقى الآن في المستشفى إلى حين تماثله للشفاء بشكل كامل.
ر.م/ع.ج.م
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بالصور: أطول تماثيل العالم
تمثال الوحدة الهندية
يُعتبر تمثال الوحدة الهندية من أطول التماثيل في العالم. ويصور هذا التمثال بطل الاستقلال الهندي ساردار فالابهاي باتيل. يبلغ طول التمثال 182 متراً وأقيم في ولاية غوجارات الهندية. أثار تمثال الوحدة الهندية جدلاً بين الأوساط الهندية بشأن تكاليف البناء التي بلغت 356 مليون يورو. وتجدر الإشارة إلى إقامة تمثال آخر بالقرب من مدينة مومباي سيفوق ارتفاعه ارتفاع تمثال سردار فالابهاي.
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بالصور: أطول تماثيل العالم
تمثال الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية
قد لا يتجاوز طول تمثال الحرية نصف طول تمثال ساردار فالابهاي باتيل في الهند. غير أنه يتمتع بشهرة أكبر. أفتُتِحَ تمثال الحرية في مدينة نيويورك عام 1886 ويعتبر من أشهر المعالم في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أدرج تمثال الحرية ضمن لائحة مواقع اليونيسكو للتراث الإنساني العالمي. أقيمت تماثيل مماثلة لتمثال الحرية في شتى مدن العالم، منها مدينة طوكيو ومدينة كولمار التي تقع في منطقة الإلزاس الفرنسية.
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بالصور: أطول تماثيل العالم
تمثال المسيح المُخَلِص
يُمكن للزوار أن يستمتعوا بالمناظر الخلابة لمدينة ريو دي جانيرو أثناء زيارتهم لتمثال المسيح الفادي أو المسيح المُخَلِص، الذي يبلغ طوله 30 متراً ووزنه ألف طن. نُصب التمثال فوق جبل كوركوفادو الذي يبلغ ارتفاعه 710 متراً. صمم التمثال الفنان البرازيلي هيتور دي سيلفا كوستا وقام بتنفيذه النحات الفرنسي باول لاندويسكي. يُشرف التمثال على حديقة تيجوكا القومية التي تُعد الأكبر من نوعها في العالم.
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بالصور: أطول تماثيل العالم
بوذا ميانمار الذهبي
كل من زار جنوب شرق آسيا وزار المعابد البوذية، لابد وأن شاهد تلك التماثيل المطلية بالذهب. يبلغ طول تمثال لايكايون سيكيا، أوعملاق ميانمار الذهبي، 116 متراً، وإذا ما أضفنا ارتفاع قاعدة التمثال، عندئذٍ سيبلغ طول التمثال 129 متراً. تم الانتهاء من بناء التمثال في عام 2008 وهو من أطول تماثيل بوذا المنتشرة في شتى أنحاء العالم.
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بالصور: أطول تماثيل العالم
إلهة الرحمة الصينية
يمكن أن يدهشك الحجم الهائل لتمثال غوانيين الذي أقيم في مقاطعة هاينان جنوب الصين. يُطل تمثال "ربة الرحمة الصينية" على ثلاث جهات، إحداها تُطل على الشاطىء، بينما تُطل بقية الجهات على بحر الصين الجنوبي. تحظى ربة الرحمة الصينية بتبجيل واحترام أتباع الديانة البوذية، ويبلغ طول التمثال 78 متراً.
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بالصور: أطول تماثيل العالم
تمثال بوذا الذهبي
ظل تمثال بوذا الذهبي، الذي أقيمَ في معبد الربيع الصيني في مقاطعة هينان، هو الأطول بين أمثاله، إذ بلغ طوله 128 متراً، إلى أن انتهى بناء تمثال بطل الاستقلال الهندي ساردار فالابهاي باتيل الذي بلغ طوله 182 متراً. الكاتب: هيلينا كاشيل/ غالية داغستاني
الكاتب: غالية داغستاني