إزاحة الستارعن تمثال للنجم الألماني الراحل غيرد مولر في مسقط رأسه

جرى إزاحة الستار عن تمثال برونزي لغيرد مولر، أسطورة كرة القدم الألمانية، في بلدة نوردلينغن، التي ولد فيها المهاجم الراحل.

ويعد غيرد مولر أحد النجوم الخالدين في كرة القدم الألمانية، حيث أحرز هدف تتويج منتخب ألمانيا الغربية بلقب كأس العالم عام 1974، عقب فوزه 2 / 1 على منتخب هولندا في المباراة النهائية.

وجرت المراسم في عيد ميلاد مولر الـ 77، والذي توفي في نيسان/أبريل 2021، بحضور أرملته، وزملائه السابقين في فريق بايرن ميونخ الألماني، الذين كان من بينهم أولي هونيس وسيب ماير وفرانس روت تكريماً لمولر.

وقال ماير: "تم بناء تمثال غيرد مولرممتلئ الجسم أكثر بقليل، نقول في بافاريا قويًا. بفضل أهدافه العديدة، ساعدنا غيرد في الترقية إلى الدوري الألماني".

وصرح كريستوف كيرن، رئيس الاتحاد البافاري لكرة القدم، في الاحتفال: "إنه يوم يجب أن يعبر عما حققه غيرد مولر في حياته القصيرة جدًا، وكيف ألهم أجيالًا بأكملها وكيف حرك أمة، وآسرها - حتى بعد وفاته".

وأراد مجلس نوردلينغن في الأصل وضع التمثال خارج حدود البلدة، ولكن بعد الاحتجاجات أصبح الآن في منطقة المدينة القديمة حيث كان يعيش مولر.

ويقف نصب مولر الآن في وسط المدينة ويظهر للاعب كرة القدم المحترف وهو يسجل أحد أهم أهدافه والذي أدى للفوز على هولندا في نهائي كأس العالم 1974.

الفنان هربرت دايس الذي أشرف على صناعة هذا التمثال صرح لصحيفة بيلد الألمانية "هذا الاهتمام الكبير يتركني عاجزًا عن الكلام. لقد استغرق صنع التمثال حوالي أربعة أشهر.

وما زالاسم غيرد مولر حتى الآن علامة مسجلة في عالم صناعة الأهداف، حيث لم يستطع أحد أن يقترب من أحد أرقامه القياسية. تمكن مهاجم نادي بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني من تسجيل 365 هدفاً في 427 مباراة لعبها في الدوري الألماني، وهو معدل من المستبعد أن يصل إليه أي لاعب. كما خاض 62 مباراة دولية مع المنتخب أصاب الشباك فيها 68 مرة.

ع.أ.ج/ف.ي