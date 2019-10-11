 إرهاب ″داعش″.. من قتل الفتاة الإيزيدية رانيا؟ | سياسة واقتصاد | DW | 11.11.2019

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سياسة واقتصاد

إرهاب "داعش".. من قتل الفتاة الإيزيدية رانيا؟

في أكتوبر تم تسليم "طه أ. ج." لألمانيا. ويشتبه بقيام هذا المقاتل العراقي في صفوف "داعش" بقتل الفتاة الإيزيدية "رانيا"، التي اتخذها عبدة، بطريقة وحشية. والآن عليه المثول كشاهد في المحاكمة ضد زوجته الألمانية "جينفر و.".

Prozess um mutmaßliche Kriegsverbrechen (picture-alliance/dpa/M. Murat)

الرجل صغير القامة ونحيف وشعره قصير وليس له لحية. وبدا خائفا بعض الشيء. على هذا النحو وصف المحامي سركان ألكان انطباعه الأول عن موكله "طه أ.ج". كان ذلك يوم الخميس العاشر من أكتوبر. وقبلها بيوم هبط "طه" في مطار فرانكفورت حيث سلمته اليونان التي مكث فيها منذ مايو/ أيار 2019 في الحبس الاحترازي.

وهيئة الرجل الصغير الخائف لا تتطابق مع الأفعال الوحشية التي يُتهم بها؛ إذ يبدو أن مقاتل "داعش" العراقي كان يحتجز أشخاصا كعبيد ويُتهم كمجرم. فالنيابة العامة تشتبه في قيام  "طه" بارتكاب جرائم قتل جماعي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والاتجار بالبشر. وتجتمع كل التهم الموجهة "للداعشي" في اسم واحد: رانيا. إنها الفتاة الإيزيدية التي عاشت خمس سنوات فقط ، والتي كانت مع أمها عنده وعند زوجته الألمانية "الداعشية" "جينفر و." في الفلوجة.

ويبدو أن رانيا أثارت ذات مرة غضب "طه أ.ج"، فقام بتكبيلها في صيف 2015 في ساحة تحت الشمس وفي حرارة مرتفعة جدا تتجاوز 45 درجة مئوية في الظل. هكذا عاقب رانيا، لأنها تبوَلت ليلا في فراشها.

رانيا الفتاة المقتولة

الفتاة الإيزيدية رانيا ماتت تحت آلام شديدة أمام أعين أمها وكذلك أمام "جينفر و." التي شاهدت كيف أن الفتاة تموت دون أن تحرك ساكنا. فهي لم تفعل شيئا لمساعدة الطفلة ووقف زوجها. وظل "طه أ.ج" البالغ من العمر 27 عاما مثل الشبح: غير معروف ومختف بعد الجريمة النكراء التي يُتهم بها. ولا أحد كان يعرف أين يقيم. وفي مطلع 2016 غادرت زوجته الألمانية الحامل العراق عائدة إلى بلدها.

Irak Irakische Truppen in Falludscha (picture alliance/AP Photo)

جنود عراقيون يلوحون بإشارة النصر بعد السيطرة على الفلوجة في يونيو 2016

وفي منتصف عام 2018 حاولت "جينفر" الهرب مع بنتها، التي وُلدت في الأثناء، إلى المنطقة التي كان يسيطر عليها تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش). بيد أنها ارتكبت خطأ جسيما أثناء محاولة الهرب. لقد سقطت ـ كما كانت تعتقد ـ في أيدي أخ في الدين عرض عليها اصطحابها بالسيارة إلى تركيا. وخلال الرحلة عبر ألمانيا حكت له كيف قتل زوجها فتاة إيزيدية. لكن السيارة في الحقيقة كانت مجهزة بأدوات تنصت، لأن "الأخ المؤمن" المفترض لم يكن إلا مخبرا متخفيا.

جينفر المتهمة الصامتة

واعتُقلت جينفر وبدأت في خريف 2019 محاكمتها أمام المحكمة العليا في ميونيخ. والتهم التي وجهت لها كانت تشمل القتل وارتكاب جريمة حرب. وهناك هي تجلس منذ أكثر من عشرة أيام من المرافعة بين هيئة الدفاع وتذكر بهيئتها الخارجية بطالبة محافظة وليس بامرأة متطرفة. وأمام المحكمة تلتزم المرأة البالغة من العمر 28 عاما الصمت. وزوجها المشتبه في قيامه بقتل الفتاة الإيزيدية لم يعتقله المحققون.

"نورا".. الشاهدة المعقدة

ومع بداية المحاكمة ضد جينفر تمكن المدعي العام من تحقيق إنجاز تمثل في الكشف عن والدة الفتاة الإيزيدية المقتولة وإحضارها كشاهدة داخل قاعة المحاكمة في ميونيخ. "نورا ت." البالغة من العمر 47 عاما امرأة مكسورة ومصدومة وشاهدة معقدة، وهي تتلعتم ولا تتكلم سوى الكردية. والمترجمة تواجه صعوبات مع الترجمة. وإلى هذا لا تحسن الكتابة ولا القراءة ولا تقدر على تحديد فترات زمنية دقيقة. وفي الأصل كان يتوجب عليها الإدلاء بشهادتها فقط خلال أربعة أيام من المحاكمة.

روت "نورا ت." للمحكمة كيف احتجزها وعائلتها مقاتلون من" داعش" وفصلوها عن أبنائها، وكيف بيعت مع ابنتها كعبدة، وكيف وصلت في النهاية إلى جينفر وطه الذي تسميه "أبو معاوية". وهذا هو الاسم الحركي الذي يحمله طه في صفوف "داعش". والأم الإيزيدية قالت أنه هو من منح ابنتها اسم رانيا، لأنه رفض منادتها باسمها الإيزيدي.

Deutschland München | Prozess Jennifer W., IS-Rückkehrerin (Getty Images/S. Widmann)

جينفر عند بداية المحاكمة في أبريل 2019 بين فريق الدفاع عنها

"نورا" حكت أيضا عن حياتها في بيت "سيدها": حياة مشوبة بالخوف والعمل القسري والعنف، وتلقت الضرب لاسيما بسبب رانيا التي كانت على ما يبدو تزعج جينفر زوجة "السيد". وفي هذه الحالة لجأ "أبو معاوية" للضرب حتى على الوجه "بيد قاسية". ومرة كانت البنت الصغيرة مجبرة على البقاء في الفراش طوال أربعة أيام للتعافي.

طه الذي ظهر من جديد

وخلال المحاكمة انتشر الخبر في شهر مايو/ أيار أن طه اعتُقل في اليونان. وكان البحث عنه قد بدأ منذ أبريل 2019 بمذكرة اعتقال دولية. وهذا ممكن، لأنه في هذه الحالة يُطبق مبدأ القانون الدولي الذي يسمح بملاحقة أشخاص في ألمانيا حتى ولو كانت الجرائم قد ارتكبت خارجها والجاني المشتبه به ليس مواطنا ألمانيا.

أما طول الفترة الزمنية التي قضاها طه أثناء اعتقاله في أوروبا وكيف وصل إلى اليونان ـ فتبقى أسئلة لا توجد معلومات موثوقة حولها. وكما علمت دويتشه فيله (DW) من دوائر أمنية، فإن طه غادر العراق، لأنه واجه هناك مخاطر. وفي اليونان اختفى في أثينا حيث تكيَف مع الظروف وحلق لحيته وارتدى ملابس غربية. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشرطة اليونانية بحثت عنه بشكل مستهدف ولا تقدم السلطات اليونانية تفاصيل عن عملية الاعتقال.

الفلوجة: وطن مقاتل "داعش"

واشتهر طه فقط من خلال موت الفتاة رانيا. وفي هرم السلطة لدى تنظيم "داعش" يبدو أن المواطن العراقي لم يلعب دورا بارزا. وقالت السلطات العراقية بأن اسمه غير وارد عندها في قوائم مقاتلي "داعش". وحسب اسمه العائلي فإن طه ينتمي لقبيلة كبيرة في الفلوجة التي ظلت بين 2014 و 2016 تحت سيطرة "داعش". وفي منتصف يونيو 2016 أعلن رئيس الوزراء العراقي يومها حيدر العبادي تحرير المدينة من "داعش". في ذلك الوقت كانت جينفر في ألمانيا.

Strafanzeige gegen Baschar Hafiz al-Assad (picture-alliance/dpa/B. Pedersen/)

سركان ألكان ( يسار) سيدافع عن المشتبه به "طه أ.ج.".

ميونيخ وفرانكفورت: مدينتان ومحاكمتان

أين كان طه في تلك الفترة؟ ربما تكشف المحاكمة عن أجوبة على هذا السؤال وقضايا أخرى مجهولة. والنيابة العامة تُعد الآن الاتهام ضد الرجل العراقي. وربما سيتم إحالته في فرانكفورت على المحكمة بسبب قتل الصغيرة رانيا. وحسب تصريحات محاميه سركان ألكان، فإن موكله يتكلم إلى جانب لغته الأم العربية بعض الشيء التركية.

وقبل أن يمثل أمام المحكمة في فرانكفورت، فإنه سيظهر كشاهد في المحاكمة ضد جينفر في ميونيخ. وللمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات سيلتقي الاثنان هذا الأسبوع داخل قاعة المحكمة العليا في ميونيخ. وربما سيتحدثان فقط بأعينهما، لأن طه مثل زوجته سيلتزم الصمت أمام المحكمة.

إيستر فيلدين/ ماتياس فون هاين/ م.أ.م

بمشاركة يوهانيس باباديميتريوس وعباس الخشالي

  • USA Diensthund des Bagdadi Einsatzes in Syrien (picture-alliance/AP/White House)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    كلب البيت الأبيض "قام بعمل ممتاز"

    نشر الرئيس الأمريكي عبر حسابه على موقع تويتر صورة للكلب الذي تعرض للإصابة أثناء العملية، التي أعلنت الولايات المتحدة أنها أودت بحياة أبو بكر البغدادي. ولم يتم الإعلان عن اسم الكلب خوفا من أن يؤدي هذا للكشف عن اسم المسؤول عنه، وهو ما يمكن بدوره أن يكشف عن الوحدات المنفذة للهجوم. ووفقا لوكالة رويترز، فإن إصابة الكلب، الذي قال الرئيس الأمريكي إنه "قام بعمل ممتاز"، لم تكن خطيرة وعاد مرة أخرى للعمل.

  • BG Militärhunde | Die Abentuer von Rex und Rinty 1935 (picture-alliance/Everett Collection)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    بطل حرب ونجم سينما

    على مدار سنوات طويلة، تم استخدام الكلاب بساحات المعارك، مثل هذا الكلب الذي التحق بالخدمة في الجيش الألماني أثناء الحرب العالمية الأولى، ليُلقى جندي أمريكي القبض عليه ويتم إلحاقه فيما بعد بالقوات الأمريكية. وقضى الكلب المسمى بـ "رن تن تن" الجزء الاكبر من حياته بالولايات المتحدة، حيث حقق نجاحا في مجال السينما بهوليوود في عشرينات القرن الماضي.

  • BG Militärhunde | Jiggs Marines Corp Maskottchen (picture-alliance/ZUMAPRESS/BuyEnlarge)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    كلب برتبة رائد!

    لم تكن مسيرة جميع الكلاب المشاركة بساحات الحروب مشابهة لمسيرة "رن تن تن"، فهذا الكلب من فصيلة بولدوغ هو الأول من نوعه الذي ينضم لقوات البحرية الأمريكية عام 1922. وكان الكلب "جيجز" بمثابة تميمة الحظ للقوات الأمريكية، ونجح في صعود السلم الوظيفي بفترة قصيرة حتى وصل لرتبة رائد في سنوات معدودة، وهو ما يعد إنجازا كبيرا من نوعه. وحين فقد "جيجز" حياته عام 1972، تم دفنه مع ما حصل عليه من تكريمات عسكرية.

  • BG Militärhunde | Militärhundestaffel Bundesheer | Bundespräsident Alexander Van der Bellen (picture-alliance/picturedesk/H. Punz)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    التدريب منذ الولادة

    تبدأ غالبية الكلاب العسكرية تدريبها منذ ولادتها، ففي الجيش الألماني على سبيل المثال، تبقى الكلاب الصغيرة مع مدربين متخصصين حتى تصل للسن الذي يسمح لها بأداء الخدمة العسكرية. وهنا نرى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين وهو يحمل جرو أثناء تدريبه بصفوف الجيش النمساوي.

  • BG Militärhunde | Spürhund in der US Armee in Afghanistan (Getty Images/AFP/D. Sarkar)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    الكلب الذي غير القانون

    في عام 2000، وقع الرئيس الامريكي بيل كلينتون على ما يسمى بـ "قانون روبي"، والذي يضمن عدم التخلي عن الكلاب العسكرية التابعة للقوات الأمريكية بأرض المعركة أو القيام بقتلها بعد أداء مهامها. فخلا الحرب الأمريكية في فيتنام، تم تسليم 2.700 كلب عسكري أمريكي للفيتناميين، كما تم قتل 1.600 كلب أخر. أما الآن، فيمكن تبني الكلاب العسكرية بعد خروجها من الخدمة.

  • BG Militärhunde | Diensthundeführer der Bundeswehr (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    الكلاب العسكرية الأمريكية تأتي من ألمانيا

    صحيح أنه ليست كل الكلاب العسكرية من فصيلة الجيرمان شيبرد، إلا أن حوالي 85% من الكلاب العسكرية بالولايات المتحدة يتم شرائها من ألمانيا وهولندا بعد حصولهم على التدريب المطلوب هناك. ولا يعد الجيرمان شيبرد هو الفصيلة الأشهر، وإنما الكلاب البلجيكية، مثل الكلب المشارك في عملية أبو بكر البغدادي، والذي يعتبر الأكثر شهرة بذلك المجال. اليوت دوغلاس/د.ا/ا.ف


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