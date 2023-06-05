إرسال إيميلات بواسطة قوة الأفكار

"الأب الروحي للذكاء الاصطناعي" يستقيل من غوغل ويحذر من مستقبل مظلم

على مدى عقود، عمل جيفري هينتون على تطوير منتجات متعددة كان أحدها تطوير روبوتات الدردشة القائمة على تقنية GPT. تقدم هينتون باستقالته من عمله على خلفية مخاوف متصاعدة من أضرار جسيمة قد يسببها الذكاء الاصطناعي مستقبلاً.