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إردوغان يقول إن الاستعداد لكارثة بهذا الحجم من المستحيلات

وصل عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى أكثر من 15 ألفًا. وقد دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استجابة حكومته للكارثة، قائلاً أن الاستعداد لكارثة بهذا الحجم، يعد ضربا من المستحيلات.