إردوغان يقول إن الاستعداد لكارثة بهذا الحجم من المستحيلات

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
وصل عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى أكثر من 15 ألفًا. وقد دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استجابة حكومته للكارثة، قائلاً أن الاستعداد لكارثة بهذا الحجم، يعد ضربا من المستحيلات.
ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 11 ألف وفق حصيلة جديدة، فيما ما زال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض. وأقر الرئيس التركي طيب رجب أردوغان بوقوع مشكلات في الاستجابة للكارثة.
يواصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا في أجواء البرد الشديد، جهودهم بحثا عن ناجين تحت الأنقاض مع تضاؤل فرص إنقاذهم بعد مرور ثلاثة أيام على الزلزال، فيما يعاني الناجون من ظروف قاسية، حسب تقارير من عين المكان.
تجاوزت حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين 17 ألف قتيل، بينما تتواصل عمليات البحث للعثور على ناجين في أجواء من البرد الشديد. مصادر قالت إن أول قافلة مساعدات لشمال غرب سوريا في طريقها إلى الحدود التركية.
في حصيلة جديدة، أودى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بحياة أكثر من ثمانية آلاف شخص ما يرفع إجمالي حصيلة القتلى مع سوريا المجاورة إلى أكثر من 11 ألفا . فيما تتواصل جهود إنقاد الناجين والعالقين في سباق ضد الزمن والبرد.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول