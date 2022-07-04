 إرث غاندي - إلى أين تتجه الهند؟ | تقارير جديدة | DW | 04.07.2022

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تقارير جديدة

إرث غاندي - إلى أين تتجه الهند؟

الهند هي أكبر نظام ديمقراطي في العالم وتحتفل بعيدها الخامس والسبعين. مهد مهاتما غاندي الطريق للاستقلال بمقاومته اللاعنفية. أراد دولة تعددية علمانية يسيطر فيها تكافؤ الفرص للجميع.

Indien feiert 75. Unabhängigkeitstag

لكن ماذا تبقى من مُثُل غاندي العليا في الهند الحالية؟

1947 - Mohandas Karamchand Gandhi with Sardar Patel and Jawaharlal Nehru

إلى أي مدى ابتعدت الهند عن مُثُل المساواة واللاعنف التي نادى بها مهاتما غاندي والآباء المؤسسون الآخرون؟ ماذا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية اليوم - وإلى أين تتجه الهند؟
هذه الأسئلة هي نقطة البداية لهذا الوثائقي الذي يركز على الأشخاص الملتزمين بالمثل العليا لغاندي اليوم على وجه التحديد لأن الواقع غالبا ما يكون في تناقض صارخ مع هذه المثل العليا، وتشكل قصصهم فسيفساء تقربنا من الهند من جميع جوانبها.

Indien Viehhändler gelyncht

بلد بين الفقر والثراء: من ناحية تعاني الهند من اضطرابات القومية الهندوسية والعنف ضد النساء والأقليات، ومن ناحية أخرى تمتلك الهند طموحات سياسية عالمية كبيرة وهي على وشك المشاركة في رحلات الفضاء. لا يزال المجتمع الهندي يعاني من الطبقية على الرغم من حظر النظام الطبقي بموجب الدستور. كما يتم استغلال الأطفال في أعمال البناء ولذا لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة وكذلك يُطرد سكان أصليون من أراضيهم بسبب جشع الشركات.


Bildergalerie | Indien

في الوقت نفسه تعد الهند دولة مليئة بالروحانيات، ولها تاريخ ثقافي غني بالأفكار المبتكرة والرائدة في جميع القطاعات. هذا الفيلم الوثائقي المكون من جزأين يقدم صورة متباينة عن المجتمع الهندي ويروي قصصا شخصية.




مواعيد البث

الجزء الأول

DW  عربية

الإثنين 08 أغسطس/آب 2022 – 03:00 UTC
الإثنين 08 أغسطس/آب 2022 – 07:00 UTC
الإثنين 08 أغسطس/آب 2022 – 13:00 UTC
الثلاثاء 09 أغسطس/آب 2022 – 09:00 UTC
الأربعاء 10 أغسطس/آب 2022 – 01:00 UTC
الخميس 11 أغسطس/آب 2022 – 11:00 UTC
الخميس 11 أغسطس/آب 2022 – 15:00 UTC
السبت 13 أغسطس/آب 2022 - 05:00 UTC

 

الجزء الثاني

DW  عربية

الإثنين 15 أغسطس/آب 2022 – 03:00 UTC
الإثنين 15 أغسطس/آب 2022 – 07:00 UTC
الإثنين 15 أغسطس/آب 2022 – 13:00 UTC
الثلاثاء 16 أغسطس/آب 2022 – 09:00 UTC
الأربعاء 17 أغسطس/آب 2022 – 01:00 UTC
الخميس 18 أغسطس/آب 2022 – 11:00 UTC
الخميس 18 أغسطس/آب 2022 – 15:00 UTC
السبت 20 أغسطس/آب 2022 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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