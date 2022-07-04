إرث غاندي - إلى أين تتجه الهند؟

لكن ماذا تبقى من مُثُل غاندي العليا في الهند الحالية؟

إلى أي مدى ابتعدت الهند عن مُثُل المساواة واللاعنف التي نادى بها مهاتما غاندي والآباء المؤسسون الآخرون؟ ماذا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية اليوم - وإلى أين تتجه الهند؟

هذه الأسئلة هي نقطة البداية لهذا الوثائقي الذي يركز على الأشخاص الملتزمين بالمثل العليا لغاندي اليوم على وجه التحديد لأن الواقع غالبا ما يكون في تناقض صارخ مع هذه المثل العليا، وتشكل قصصهم فسيفساء تقربنا من الهند من جميع جوانبها.

بلد بين الفقر والثراء: من ناحية تعاني الهند من اضطرابات القومية الهندوسية والعنف ضد النساء والأقليات، ومن ناحية أخرى تمتلك الهند طموحات سياسية عالمية كبيرة وهي على وشك المشاركة في رحلات الفضاء. لا يزال المجتمع الهندي يعاني من الطبقية على الرغم من حظر النظام الطبقي بموجب الدستور. كما يتم استغلال الأطفال في أعمال البناء ولذا لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة وكذلك يُطرد سكان أصليون من أراضيهم بسبب جشع الشركات.





في الوقت نفسه تعد الهند دولة مليئة بالروحانيات، ولها تاريخ ثقافي غني بالأفكار المبتكرة والرائدة في جميع القطاعات. هذا الفيلم الوثائقي المكون من جزأين يقدم صورة متباينة عن المجتمع الهندي ويروي قصصا شخصية.









مواعيد البث

الجزء الأول

DW عربية

الإثنين 08 أغسطس/آب 2022 – 03:00 UTC

الإثنين 08 أغسطس/آب 2022 – 07:00 UTC

الإثنين 08 أغسطس/آب 2022 – 13:00 UTC

الثلاثاء 09 أغسطس/آب 2022 – 09:00 UTC

الأربعاء 10 أغسطس/آب 2022 – 01:00 UTC

الخميس 11 أغسطس/آب 2022 – 11:00 UTC

الخميس 11 أغسطس/آب 2022 – 15:00 UTC

السبت 13 أغسطس/آب 2022 - 05:00 UTC





الجزء الثاني

DW عربية

الإثنين 15 أغسطس/آب 2022 – 03:00 UTC

الإثنين 15 أغسطس/آب 2022 – 07:00 UTC

الإثنين 15 أغسطس/آب 2022 – 13:00 UTC

الثلاثاء 16 أغسطس/آب 2022 – 09:00 UTC

الأربعاء 17 أغسطس/آب 2022 – 01:00 UTC

الخميس 18 أغسطس/آب 2022 – 11:00 UTC

الخميس 18 أغسطس/آب 2022 – 15:00 UTC

السبت 20 أغسطس/آب 2022 - 05:00 UTC

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