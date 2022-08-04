إرث غاندي - إلى أين تتجه الهند؟ - الجزء 2

إلى أي مدى ابتعدت الهند عن مُثُل المساواة واللاعنف التي نادى بها مهاتما غاندي والآباء المؤسسون الآخرون؟ ماذا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية اليوم - وإلى أين تتجه الهند؟ هذه الأسئلة هي نقطة البداية لهذا الوثائقي الذي يركز على الأشخاص الملتزمين بالمثل العليا لغاندي اليوم على وجه التحديد لأن الواقع غالبا ما يكون في تناقض صارخ مع هذه المثل العليا، وتشكل قصصهم فسيفساء تقربنا من الهند من جميع جوانبها. بلد بين الفقر والثراء: من ناحية تعاني الهند من اضطرابات القومية الهندوسية والعنف ضد النساء والأقليات، ومن ناحية أخرى تمتلك الهند طموحات سياسية عالمية كبيرة وهي على وشك المشاركة في رحلات الفضاء. لا يزال المجتمع الهندي يعاني من الطبقية على الرغم من حظر النظام الطبقي بموجب الدستور. كما يتم استغلال الأطفال في أعمال البناء ولذا لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة وكذلك يُطرد سكان أصليون من أراضيهم بسبب جشع الشركات. في الوقت نفسه تعد الهند دولة مليئة بالروحانيات، ولها تاريخ ثقافي غني بالأفكار المبتكرة والرائدة في جميع القطاعات. هذا الفيلم الوثائقي المكون من جزأين يقدم صورة متباينة عن المجتمع الهندي ويروي قصصا شخصية.