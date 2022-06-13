إرباك آخر .. استقالة التيار الصدري من البرلمان!  

المشهد يتعقد أكثر.. استقالة الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي

في خطوة من شأنها أن تعقد المشهد السياسي العراقي، قبل رئيس البرلمان العراقي الاستقالة التي قدمها نواب التيار الصدري، الذين يمثلون الأغلبية في البرلمان. وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد دعا النواب للاستقالة.