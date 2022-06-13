 إرباك آخر .. استقالة التيار الصدري من البرلمان! | العراق اليوم | DW | 16.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

العراق اليوم

إرباك آخر .. استقالة التيار الصدري من البرلمان!

وصف مراقبون استقالة كتلة التيار الصدري الفائزة في الانتخابات العراقية من البرلمان بأمر من السيد مقتدى الصدر بأنه تطور غير مسبوق. هل يحل البرلمان العراق نفسه؟ أم تشكل كتلة الإطار التنسيقي الحكومة؟ أم العراق إلى فوضى؟

الاستماع للتقرير الصوتي 60:00

إرباك آخر .. استقالة التيار الصدري من البرلمان!

د. حميد الكفائي
 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

إرباك آخر .. استقالة التيار الصدري من البرلمان!  

مواضيع ذات صلة

الصدريون يخرجون من البرلمان العراقي...ماذا بعد؟

"الصدريون" يخرجون من البرلمان العراقي...ماذا بعد؟ 13.06.2022

الكتلة الصدرية تقدم استقالتها من البرلمان العراقي، فما تأثير ذلك على المشهد السياسي المضطرب أصلا في العراق؟ وماهي السيناريوهات المحتملة؟

Moqtada al-Sadr, Iraqi militia leader and Shiite Muslim cleric, gives a news conference in the central holy shrine city of Najaf, on November 18, 2021. (Photo by Ali NAJAFI / AFP) (Photo by ALI NAJAFI/AFP via Getty Images)

إرباك آخر .. استقالة التيار الصدري من البرلمان! 16.06.2022

وصف مراقبون استقالة كتلة التيار الصدري الفائزة في الانتخابات العراقية من البرلمان بأمر من السيد مقتدى الصدر بأنه تطور غير مسبوق. هل يحل البرلمان العراق نفسه؟ أم تشكل كتلة الإطار التنسيقي الحكومة؟ أم العراق إلى فوضى؟

Moqtada al-Sadr, Iraqi militia leader and Shiite Muslim cleric, gives a news conference in the central holy shrine city of Najaf, on November 18, 2021. (Photo by Ali NAJAFI / AFP) (Photo by ALI NAJAFI/AFP via Getty Images)

المشهد يتعقد أكثر.. استقالة الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي 12.06.2022

في خطوة من شأنها أن تعقد المشهد السياسي العراقي، قبل رئيس البرلمان العراقي الاستقالة التي قدمها نواب التيار الصدري، الذين يمثلون الأغلبية في البرلمان. وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد دعا النواب للاستقالة.