إرباك آخر .. استقالة التيار الصدري من البرلمان!  

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وصف مراقبون استقالة كتلة التيار الصدري الفائزة في الانتخابات العراقية من البرلمان بأمر من السيد مقتدى الصدر بأنه تطور غير مسبوق. هل يحل البرلمان العراق نفسه؟ أم تشكل كتلة الإطار التنسيقي الحكومة؟ أم العراق إلى فوضى؟
د. حميد الكفائي
الكتلة الصدرية تقدم استقالتها من البرلمان العراقي، فما تأثير ذلك على المشهد السياسي المضطرب أصلا في العراق؟ وماهي السيناريوهات المحتملة؟
وصف مراقبون استقالة كتلة التيار الصدري الفائزة في الانتخابات العراقية من البرلمان بأمر من السيد مقتدى الصدر بأنه تطور غير مسبوق. هل يحل البرلمان العراق نفسه؟ أم تشكل كتلة الإطار التنسيقي الحكومة؟ أم العراق إلى فوضى؟
في خطوة من شأنها أن تعقد المشهد السياسي العراقي، قبل رئيس البرلمان العراقي الاستقالة التي قدمها نواب التيار الصدري، الذين يمثلون الأغلبية في البرلمان. وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد دعا النواب للاستقالة.
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