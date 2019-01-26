 إذا كنت نباتيا.. احذر ″ماكدونالدز″! | عالم المنوعات | DW | 26.01.2019

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منوعات

إذا كنت نباتيا.. احذر "ماكدونالدز"!

تَشارك مجموعة من رواد "تويتر" صورا لشطائر كان من المتوقع أن تكون نباتية ولكن اكتشفوا أنها تحتوي على قطع دجاج. الشطائر تعود لشركة "ماكدونالدز" العالمية. فما الذي حصل بالضبط؟

McDonald's Bio-Burger (DW/S. Diehn)

خيبة أمل كبيرة أُصيب بها نباتيون في بريطانيا. فبعد أن أطلقت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" شطيرتها النباتية، تفاجأوا بأنها تحتوي على قطع دجاج بداخلها.

النباتيون الذين فوجئوا مما قدمت لهم سلسلة المطاعم المشهورة في العالم، لجأوا إلى "تويتر" للتعبير عن استيائهم من هذه "السندويتشات" التي تحمل علامة التصديق من جمعية النباتيين البريطانية، حسبما نقلت صحيفة "دايلي ميل".

وعبرت مجموعة "ماكدونالدز" عن اعتذارها جراء ما حصل، وقالت إن مطابخها ستتوخى الحذر في المرات القادمة، حسبما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية. وتفاعلت مع منشورات  للمشتكين عبر "تويتر" طالبة منهم أن يراسلوها عبر الخاص ويشرحوا لها حيثيات الواقعة.

يُشار إلى أن سلسة "ماكدونالدز" بدأت مشروعها النباتي بداية هذا الشهر على أساس أن يكون نباتيا 100 بالمائة، وهو واحد من المطاعم التي عملت على توسيع قاعدة زبنائها من خلال تقديم وجبات نباتية نظرا لتزايد عدد الأشخاص المتبنين للنظام النباتي ليس فقط في بريطانيا وإنما في العالم بأسره.

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    الكاتب: زمن البدري


 

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