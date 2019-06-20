 إذا كان خصمك إنسان آلي ″روبوت″ فمن تقاضي؟ | عالم المنوعات | DW | 28.06.2019

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منوعات

إذا كان خصمك إنسان آلي "روبوت" فمن تقاضي؟

ثمة قاعدة قانونية سائدة في كل المجتمعات البشرية منذ الأزل - على الأقل من ناحية المبدأ - تقول إنه إذا قتل شخص شخصا آخر أو تسبب في إصابته، فإنه يكون مسؤولا عن جريمته أمام القانون. لكن ماذا لو كان القاتل إنسان آلي؟

RoboCup GermanOpen 2019 (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

نقاشات متزايدة بدأت تدور داخل الدوائر القضائية والسياسية والصناعية حول الملابسات القانونية التي تحيط بتطورات الذكاء الاصطناعي، حيث سيشيع في غضون بضعة عقود استخدام السيارات ذاتية القيادة والروبوتات الذكية في مجال الصناعة والآلات التي تعمل بشكل مستقل عن الإنسان.

وبدأ الباحثون في مجال القانون بالفعل في دراسة تساؤلات بعيدة المدى حول الآثار القانونية لعمل الروبوتات، حيث أن القانون الجنائي يقوم على مبدأ الجريمة الفردية، في الوقت الذي لا تمتلك فيه الآلات وعيا أو ضميراوما زالت المسائل العملية المتعلقة بالقانون المدني سائدة، خاصة فيما يتعلق بالسيارات ذاتية القيادة بالكامل أو في بعض عملياتها.

في هذا السياق يقول نيكولاس وولتمان، المساعد في مركز أبحاث قانون الروبوت بجامعة فيرزبورغ بألمانيا، إن "قائد السيارة يكون في الوقت الحالي مسؤولا أيضا عن الحوادث المتعلقة بسيارته حتى ولو لم يكن متورطا فيها، ولكن هل من الصائب توجيه اتهام جنائي لشخص عندما يكون الذكاء الاصطناعي هو المسؤول عن قيادة السيارة ومتحكما فيها؟". ويضيف إن "الشركة يمكن أن تكون أيضا مسؤولة عن الحوادث في القانون المدني" بعكس القانون الجنائي، ويوضح أن "الأفراد فقط يمكنهم ارتكاب جرائم وليس الشركات أو الآلات".

ولمواجهة هذه المشكلة طرح خبراء المسائل الأخلاقية والقانونية مفهوم "السيطرة البشرية ذات المغزى" حيث تقول سوزان بيك، أستاذ القانون الجنائي وفلسفة القانون بجامعة هانوفر الألمانية: "قبل إلقاء المسؤولية الجنائية على شخص ما يجب إلقاء نظرة متفحصة على ما إذا كان قد مارس أية سيطرة على الآلة".

مختارات

ولكن يمكن للتعامل مع عدم القدرة على عقاب الآلات في حالة تسببها في حوادث أن يهدد استقرار المجتمع، وفي هذا الصدد يقول وولتمان "على المستوى الفردي فمن المؤكد أن عدم القدرة على توجيه اتهام جنائي بعد وقوع حادث خطير سيكون أمرا غير مقبولا، وهذا يمثل مأزقا".

سوزان بيك ترى "أنه قد يتعين علينا إلى حد كبير أن نتخلى مستقبلا عن إصدار أحكام قضائية حول الحوادث التي تتسبب فيها الآلات"، وتقر بأنه "من المؤكد أن عدم إمكانية العثور على عقوبة سيكون أمرا مزعزعا لاستقرار المجتمعات". وتقترح "التفكير في حلول أخرى، مثل التوسط بين الضحية ومرتكب الجريمة أو حلول تتضمنها أنظمة قانونية أخرى مثل القانون المدني".

وحسب وولتمان فقد بدأ الباحثون في مجال القانون على سبيل التجربة في مناقشة ما إذا كان "ينبغي علينا، أن نتخلى عن المبدأ الذي يقول إن الأفراد وحدهم هم الذين يمكنهم التصرف بشكل يمثل جريمة". ويتابعالرأي السائد هو أنه في المرحلة الحالية من التطور التكنولوجي ليست هناك ضرورة للتخلي عن القاعدة القانونية الراسخة".

ويتحدث وولتمان عن وجود "منطقة رمادية يمكننا من خلالها أن نتكهن بكيفية تطور الاجتهاد التشريعي في المستقبل، وقد تكون هذه المنطقة الرمادية مقبولة من المجتمع بشكل عام في حالة تراجع عدد الحوادث المرورية، عندما تصبح السيارات ذاتية القيادة أكثر انتشارا نتيجة فوائدها الكلية للمجتمع".

غير أن هذا لن يمثل عزاء لضحايا الحوادث وأسرهم، على المستوى الفردي ـ يتابع وولتمان ـمن المؤكد أن عدم القدرة على توجيه اتهام جنائي بعد وقوع حادث خطير سيكون أمرا غير مقبولا، وهذا يمثل مأزقا.

د. ب/ع.ج.م (د. ب أ)

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  • Das Fahrzeuginnere des E-Autos M-Byte des chinesischen Herstellers Byton

    معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

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  • Harley Davidson's Elektromotorrad LiveWire

    معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

    دراجة كهربائية

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  • Eine Air 100 Selfie-Drohne

    معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

    عصا سيلفي محلقة!

    مكّنت مجموعة من المهندسين المبتكرين الصينيين والإيطاليين عشاق الصور من الانتقال من عصي السيلفي العادية إلى أجهزة السيلفي المحلقة. وتسمى الطائرات بدون طيار الجيب مع كاميرات متكاملة Air 100 و Air Zen و Air Duo. ومن المتوقع أن تُطرح هذه الموديلات في الأسواق على نطاق واسع هذا العام، أولاً في كندا والولايات المتحدة، ومن ثم في السويد وفنلندا واليونان وعشرات الدول الأخرى.

  • Samsung Bot Care, ein Roboter zur Überwachung von Gesundheit und Wohlbefinden

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    روبوت للعناية بالصحة

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  • Somnox Schlaf-Roboter

    معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

    روبوت المساعدة على النوم

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  • Aurora Eyetracker-Modul der Firma Ganzin aus Taiwan

    معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

    تتبع حركات العين

    تتمتع شركة غانزين التايوانية بدعم كبار الباحثين في مجالات علم النفس والعلوم السلوكية. الهدف من وحدة تتبع حركة العيون الجديدة آورورا إلى رفع إمكانات العين البشرية باعتبارها الواجهة النهائية للعالم الرقمي. ويمكن التحكم في مجموعة متنوعة من الوظائف من خلال حركات العين.


مختارات

معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

يطمح معرض الالكترونيات الاستهلاكية بلاس فيغاس إلى الارتقاء إلى مستوى سمعته باعتباره أكبر معرض تجاري للتكنولوجيا العالية عالمياً. معروضات هذا العام أدخلت الذكاء الاصطناعي في جوانب كثيرة من حياتنا، حتى في غرف الأطفال. (09.01.2019)  

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