إذا قتلت، اتصل بي - العالم السري لمحامي عصابات المخدرات

يتعمق الفيلم في عالم الجريمة المنظمة المظلم الذي ينمو بالمال والفساد والخوف، والمحامون جزء من هذا العالم. للوهلة الأولى يعتقد المرء أنهم أنصار القانون والعدالة، لكن الكارتلات لا تفرض قواعدها بالإرهاب فحسب، بل طورت أيضًا نظام دفاع قانونيا عالي الكفاءة يشرف عليه محامون متخصصون في مجال المخدرات، وهم حجر الزاوية لنظام قانوني معقد لتجارة المخدرات. إنهم يجسدون صلة الوصل بين تجارة المخدرات والهياكل القانونية والسياسية والمالية المحلية.

يقدم هذا الفيلم لمحة عن عالم محامي المخدرات ويكشف كيف يستخدمون معارفهم وعلاقاتهم الرسمية لحماية مصالح عصابات المخدرات، كما يبحث في دوافعهم ويختبر نزاهتهم؟ يقدم محامون في المكسيك وكولومبيا والولايات المتحدة صورة عن واقع لا يرحم، كما يشمل الفيلم آراء خبراء دوليين من الإنتربول ومستشارين من الأمم المتحدة وصحفيين محليين.



مواعيد البث

DW عربية

الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2023 – 03:00 UTC

الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2023 – 07:00 UTC

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