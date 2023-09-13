 إذا قتلت، اتصل بي - العالم السري لمحامي عصابات المخدرات | تقارير جديدة | DW | 13.09.2023

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تقارير جديدة

إذا قتلت، اتصل بي - العالم السري لمحامي عصابات المخدرات

يلقي الفيلم الوثائقي نظرة خلف كواليس مافيا المخدرات المكسيكية ويكشف عن حقيقة مجموعة خطيرة من المحامين، فما هو الدور الذي يلعبونه ضمن منظومة تجارة المخدرات؟

DW Dokumentationen | If You Kill, Call Me

DW Dokumentationen | If You Kill, Call Me

يتعمق الفيلم في عالم الجريمة المنظمة المظلم الذي ينمو بالمال والفساد والخوف، والمحامون جزء من هذا العالم. للوهلة الأولى يعتقد المرء أنهم أنصار القانون والعدالة، لكن الكارتلات لا تفرض قواعدها بالإرهاب فحسب، بل طورت أيضًا نظام دفاع قانونيا عالي الكفاءة يشرف عليه محامون متخصصون في مجال المخدرات، وهم حجر الزاوية لنظام قانوني معقد لتجارة المخدرات. إنهم يجسدون صلة الوصل بين تجارة المخدرات والهياكل القانونية والسياسية والمالية المحلية.

DW Dokumentationen | If You Kill, Call Me

يقدم هذا الفيلم لمحة عن عالم محامي المخدرات ويكشف كيف يستخدمون معارفهم وعلاقاتهم الرسمية لحماية مصالح عصابات المخدرات، كما يبحث في دوافعهم ويختبر نزاهتهم؟ يقدم محامون في المكسيك وكولومبيا والولايات المتحدة صورة عن واقع لا يرحم، كما يشمل الفيلم آراء خبراء دوليين من الإنتربول ومستشارين من الأمم المتحدة وصحفيين محليين.
 

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2023 – 03:00 UTC
الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2023 – 07:00 UTC
الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2023 – 09:00 UTC
الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2023 – 01:00 UTC
الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2023 – 11:00 UTC
الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2023 – 15:00 UTC
السبت 30 سبتمبر/أيلول 2023 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

 

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